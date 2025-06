La indiscreción de Paola Suárez que la puso en ‘La Casa de los Famosos México 3’: ¿ocurrirá?

Paola Suárez, también conocida como “La Patas” , está más dispuesta que nunca a demostrar que, al igual que su amiga Wendy Guevara, ella también puede brillar más allá de las redes sociales y por eso la hemos visto involucrada en toda clase de proyectos... ¿pero decirle que sí a “La Casa de los Famosos México”?

Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” y la lista de participantes confirmados es todo un misterio todavía, eso no impide que hayan surgido rumores, filtraciones y hasta una indiscreción muy curiosa de Paola Suárez que emocionó a sus fans: ¿sus palabras fueron un adelanto o una broma? ¡Entérate!

¿Por qué dicen que Paola Suárez podría estar en “La Casa de los Famosos México 3"?

Las especulaciones que apuntan a que Paola Suárez podría debutar en la televisión mexicana con el mismo reality show que catapultó a la fama a su amiga Wendy Guevara surgieron el pasado sábado 21 de junio del 2025 y cobraron fuerza a lo largo del fin de semana, sobre todo porque “La Patas” no desmintió nada.

Todo comenzó cuando Paola Suárez cometió un descuido imperdonable durante una transmisión en vivo de su amiga y también influencer Vanessa Vázquez, conocida como “Vanessa Labios 4K": en el video, y a pesar de que “La Patas” no sale a cuadro, se escucha cómo dice claramente la siguiente frase:

A Paola Suárez se le escapó decir que estará en #LaCasaDeLosFamososMx



Paola: Que me conozcan como soy por qué voy a entrar a la casa de los famosos. pic.twitter.com/4OeDUwNYYV — La Wendy (@LaWendyGuevara) June 21, 2025

“Que me conozcan como soy, porque voy a entrar a ‘La Casa de los Famosos’ ”, se escucha... ¡Vanessa Vázquez se quedó con la boca abierta al escuchar esto y le dijo a Paola que se callara!

Estas breves pero contundentes palabras causaron mucho revuelo entre los internautas, sobre todo porque cuando Paola Suárez se enteró de que sus palabras alcanzaron a ser escuchadas sólo expresó un “ni modo” que sonó a confirmación... ¡es cierto que aún no se da a conocer a lista oficial de concursantes, pero todo podría pasar!

Aunque a muchos internautas les emocionó esta noticia, otros se mostraron en desacuerdo con la posible participación de “La Patas” ya que aseguraron que no creen que ella tenga muchos aportes para darle sabor al reality… ¿tú qué opinas, tienes ganas de verla en la casa más famosa de México o no?

¿Qué dijo Bellakath de estar en “La Casa de los Famosos México”?

Otra famosa que hizo mucho ruido en redes sociales debido a su opinión sobre concursar en alguna edición de “La Casa de los Famosos México” fue Bellakath: en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “Sale el Sol”, la llamada “Gatita” aceptó que sí le gustaría , y mucho.

“Ojalá que me inviten ya. A mí me gustaría pero no para pelear, para que vean cómo soy en realidad porque muchas veces me han visto envuelta en polémicas y enojada, pero yo también soy otra persona desde que me despierto”, aceptó la reggaetonera la semana pasada.