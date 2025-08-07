Joaquín López-Dóriga reveló su batalla contra el cáncer: Médicos le encontraron un tumor tras una peritonitis

Hace unos días Joaquín López-Dóriga fue noticia porque desapareció de su programa de radio por una semana, por cuestiones de salud.

“Todavía no me he ido de vacaciones”, dijo Joaquín López-Dóriga sobre su ausencia en su espacio noticioso en Grupo Fórmul. Por primera vez en 31 años de trayectoria, tuvo que faltar a su trabajo.

El periodista no dio mayores detalles de su proceso, sin embargo, aseguró que ya se encuentra recuperado. “Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron, y me dijeron ‘te quedas’. Y me quedé (internado) me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia de la semana pasada”.

Tenemos ‘Teacher’ para un largo tiempo ❤️🎙️: López-Dóriga explica la razón por la que por primera vez en 31 años de trayectoria tuvo que faltar a su trabajo: “Me pegó una neumonía; me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida”. @lopezdoriga en #TeleFórmula pic.twitter.com/4F0BJ3BfEY — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2025

Joaquín reveló haber padecido cáncer

En el pódcast que comparte con su hija, el periodista habló sobre el diagnostico de cáncer que recibió tras una operación de emergencia por una peritonitis.

“Yo tenía unas molestias... Yo cubría como reportero de El Heraldo las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico, que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘oye, me duele (…) dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, recordó.

Fue en 1993 cuando, tras un viaje de trabajo, su esposa decidió llevarlo al médico.

“Resulta que Fidel Samaniego, mi inolvidable compadre, le habló, le dice: ‘Oye, mira, estamos cada quien en cuartos separados, pero nos tocó cuartos juntos y yo anoche, desde mi cuarto, oigo a Joaquín quejarse dormido, algo no está bien’... Entonces ahí va tu mamá por mí, dice: ‘Vámonos al hospital al Ángeles’”.

Al entrar al quirófano, médicos descubrieron un tumor canceroso en el colon.

“Esa peritonitis fue determinante porque al abrir, para operar, cortar… lo que tuvieran que hacer, el doctor Tomás Barrientos, sí encontraron una especie de pequeño tumor en el colon”.

Joaquín relató: “Yo ni sabía porque me habían hecho una recesión de intestino y me habían colocado lo que se llama una colostomía, que es una bolsa que te ponen conectada al intestino, pues para que hagas lo que tienes que hacer, y pues yo ni sabía que la tenía y de repente le digo a tu mamá: ‘Oye, ¿qué pasa?, los veo muy preocupados, muy compungidos’, y ya llega el doctor y ella y el doctor me dicen que encontraron un tumor”.

Con ayuda del oncólogo Juan Zinser, López-Dóriga hizo frente al cáncer: “Me asombré de mi actitud en ese momento y luego me asombré más porque dije: ‘A ver, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo?, ¿tiene cura o no tiene cura?’. Bueno, sí tiene cura, sí, por eso ¿sí o no?, entonces vamos a curarlo”.