Famosos

¡Arde La Casa! Gritan mensaje del exterior: “Aléjense de Ninel, hagan Team Eclipse”

Fans mandaron un mensaje a los habitantes: distanciarse de Ninel Conde y formar una nueva alianza con el llamado “Team Eclipse”.

August 07, 2025 • 
Luz Meraz
Team-Eclipse.png

Mandaron “el carrito” para hacerles llegar un mensaje: ¿se formará un nuevo grupo?

La Casa de los Famosos México vivió uno de sus momentos más tensos y virales: desde el exterior, se emitió un mensaje dirigido a algunos habitantes para distanciarse de Ninel Conde y consolidar una estrategia llamada “Team Eclipse”.

En redes sociales circuló un video donde se observan bocinas, el famoso “carrito” que se renta fuera de la casa, con el que fans y familiares envían mensajes al interior.

Esta vez los gritos se escucharon adentro: alertaron a Dalilah Polanco para que se alejara de Ninel Conde y, en su lugar, se acercara a Mar Contreras. Al mismo tiempo, se les sugirió a Abelito, Aarón, Elaine, Aldo y Dalilah conformar lo que fans llaman “Team Eclipse”, debido a que otros integrantes del encierro no están recibiendo tanto apoyo en redes.

La reacción no se hizo esperar: algunos participantes alcanzaron a escuchar los gritos, lo que generó molestia, especialmente entre los miembros del llamado Cuarto Día: Mariana, Priscila, Ninel y Facundo.

¿Plan contra Adrián Di Monte?

En redes, muchos usuarios vincularon este impulso grupal con el objetivo de eliminar a Adrián Di Monte, cuyo nombre ha estado en el centro de debates por denuncias extrajudiciales. Para algunos seguidores, el “Team Eclipse” no solo representa una alianza emocional, sino una jugada estratégica para debilitar su presencia en el reality.

El mensaje impactó la atmósfera de la casa, y el público ahora aguarda si estos impulsos externos influirán en el desarrollo de alianzas y nominaciones futuras. Nos queda claro que la estrategia atraviesa la pantalla. Esto no es solo un reality: es un juego en donde el público también quiere participar.

La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
