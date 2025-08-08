Humberto Zurita confirma: “Mis hijos y las hijas de Stephanie Salas aprueban nuestra relación”

En una entrevista con los medios transmitida en el programa Hoy, Humberto Zurita reveló que tanto sus hijos como las hijas de Stephanie Salas, no solo aceptan su noviazgo, sino que están felices con esta nueva etapa sentimental.

El actor, quien dirige la puesta en escena, “Madres”, habló de la plenitud que ha alcanzado a raíz de su relación con Stephanie Salas: “El amor nos salva a todos. Dejemos que la gente haga lo que siente y si se enamora compartamos el amor. No seamos tan envidiosos”.

Externó que sus hijos Emiliano y Sebastián, así como Michele Salas y Camila Valero apoyan al 100% el noviazgo: “Mis hijos están felices de verme feliz. Ellos están educados de una manera libre, autosuficiente, Yo tenía tres años viviendo un duelo. Me encontré con Stephanie y estamos en una etapa muy feliz de nuestras vidas”.

Fortalecen nuevos lazos familiares

Humberto no dudó en reconocer el apoyo que ha encontrado en las hijas de Stephanie. Tras 3 años de noviazgo sólido, afirmó con orgullo que han construido vínculos amorosos y respetuosos, donde todos se sienten incluidos. “Michelle y Camila son dos mujeres excepcionales y eso habla de que Stephanie hizo un gran trabajo.

“Adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos”. Humberto Zurita

De la amistad al amor consciente

La relación entre Humberto y Stephanie nació después de una larga amistad cimentada durante años, incluso cuando ella era madre primeriza. Hoy, ese lazo se transformó en uno romántico y pleno: “Soy un hombre bendecido… adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que qué padre.”

El actor definió este vínculo como una “luna de miel”, una etapa de alegría madura. También se refirió a las críticas sobre la diferencia de edad (15 años) entre ellos: “La gente puede opinar lo que quiera… que digan lo que quieran, somos personas públicas.”

Además, reveló que considera su relación como una bendición enviada por su difunta esposa, Christian Bach: “Me la he pasado muy bien… esto me lo mandó Dios o Christian.”

Sobre su trabajo, el actor comentó que está más feliz que nunca: “Me apasiona lo que hago y lo hago con todo corazón. Obviamente me relajo también. Trabajo mucho y después me doy mis reventones, por qué no”. Al ser cuestionado sobre un posible matrimonio, Humberto Zurita comentó que eso es algo que no se han preguntado.