Aarón Mercury promete show estilo Solo para Mujeres si salvan a Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Mar Contreras

La tensión en La Casa de los Famosos México 3 alcanzó nuevas alturas, pero también se tiñó de humor y sensualidad: Aarón Mercury sorprendió a todos con una propuesta que ya enloquece a las redes: ¡Un show Solo para mujeres!

Y es que, si el Cuarto Noche se salva completo de la nominación, es decir, Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Mar Contreras, el influencer se compromete a montar un “pompi show” inspirado en Solo para Mujeres. Alexis Ayala lo denominó Full Moon. ¿Se armará?

Aarón lanza la promesa: “Si nos salvan a los tres, va el show”

Todo comenzó como una charla casual entre los integrantes del Cuarto Noche, pero rápidamente se volvió una promesa pactada en vivo.

Ante la propuesta Alexis Ayala rápidamente se puso manos a la obra y armó la “producción”: “Si nos salvan a los tres… lo hacemos el lunes o martes en la noche: Full Moon, Luna Llena, Pompi Show, cinco o diez segundos nada más”.

La idea, improvisada pero respaldada con entusiasmo por sus compañeros, incluye a Aldo De Nigris, Abelito, Aarón, Adrián Di Monte y Guana como parte del elenco, con Mar Contreras como presentadora. Incluso se discutieron detalles sobre la coreografía.

Alexis Ayala recordó que no puede ser tan explícito: “No es una coreografía como tal de Solo para mujeres, eso no podemos… Lo completamos con un sketch. Nos bajamos los pants hasta aquí y con los calzones hacemos el tun tun tun tun... y ya, es todo”.

Aunque Adrián Di Monte inicialmente se mostró renuente, porque dijo “tenía las nalgas peludas”, sus compañeros propusieron buscarle un papel alternativo como conductor o parte del sketch. El espíritu del show, según ellos, será divertido, breve y sugestivo, al más puro estilo Solo para Mujeres… pero versión La Casa de los Famosos México.

Nominados, tensión y traiciones: ¿se salva el Cuarto Noche?

Mientras Alexis, Aarón y compañía hacían planes para el show, la segunda gala de nominaciones arrojó un panorama difícil para el Cuarto Noche. La lista de nominados de esta semana quedó así:

Alexis Ayala – 11 puntos

Priscila Valverde – 7 puntos

Mar Contreras – 6 puntos

Dalílah Polanco – 5 puntos

Adrián Di Monte – 4 puntos

La líder de la semana, Ninel Conde, figura como pieza clave en la estrategia. Diversos testimonios de la casa y del público apuntan a que ella maniobró para debilitar a los fuertes.

“Me nominaron por estrategia, sí, pero es juego sucio. Está clarísimo”, declaró Alexis Ayala en el confesionario, visiblemente molesto.

Además, Ninel tiene el poder de salvar a uno de los nominados este viernes, lo que podría cambiar completamente la jugada. Pero ojo: en redes ya se le ha etiquetado como “villana de la temporada”, acusándola de ejercer un falso feminismo y de manipular a sus aliados.

Conflictos en la casa

La jornada de nominación dejó grietas visibles en la convivencia. Mar Contreras confrontó directamente a Shiky, exigiéndole explicaciones por haberla nominado a pesar de un pacto previo. Priscila, por su parte, rompió en llanto y confesó sentirse “rechazada” por el resto de la casa. El ambiente se volvió denso, fracturado y con ánimos cada vez más caldeados.

Entre tanta tensión, la promesa del show se convirtió en un respiro de humor y picardía para los fans del programa… y, quién sabe, tal vez en un factor decisivo para que el público salve a los del Cuarto Noche.

La casa está dividida, la estrategia está al rojo vivo… pero el Cuarto Noche tiene un as bajo el brazo: el “Pompi Show”. ¿Se salvarán?