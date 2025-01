Wendy y Paola transforman el Clan de Las Perdidas: Apoyan a Karina y EXPULSAN a Kimberly

Las Perdidas originales con Wendy Guevara y Paola Suárez...

Con todas las amigas de León, Guanajuato, se formó el Clan de Las Perdidas junto a Kimberly la más preciosa, Karina Torres, Evelyn, Vanessa Labios 4k, Las Colgadas y más, pero parece que el grupo se transforma y hay una acusación de robo.

Durante su estancia en Cuba, Paola y Wendy transmitieron en vivo y comentaron por qué están alejadas de Kimberly la más preciosa, quien sigue en los ensayos de la obra Perfume de Gardenia.

“La gente se ha preguntado comadres por qué Kimberly ya no trabaja en la agencia, que por qué Kimberly no está con nosotras en el video, que por qué no va a grabar a Cuba, estábamos platicando con Joel y sí está molesto. Se decepcionó de Kimberly”, dijo Paola Suárez.

Aclararon que el trabajo en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’ era para Wendy, pero Wendy tenía mucho trabajo y, aunque luego pensaron en Paola, finalmente su representante, Joel Echeverría decidió negociar el trabajo para Kimberly entonces representante de Kimberly, decidió negociar el trabajo para ella.

Fue entonces que iniciaron los problemas. Revelaron que el pago para Kimberly fue de más de un millón de pesos, de los cuales, Joel se quedaría con su comisión del 20%, lo que equivaldría a 250 mil pesos... Pero supuestamente ella no quiso pagarle.

Joel se molestó, decidió dejar de trabajar con Kimberly y “no la quiere ver porque le robó”.

Relataron que al parecer ella pidió que se le depositara el dinero a ella, y ya no le dio su porcentaje a Joel, según esta versión.

Pero Kimberly respondió a Las Perdidas:

En una transmisión en vivo, Kimberly la más preciosa comentó: “Yo no tengo problema, ya cuando las vea, que Paola o Wendy si tienen algo contra mí, que me digan, porque eso de decirlo en los en vivos, pues no”.

“Yo ando trabajando, creo que es mejor trabajar, no he pasado por eso bendito Dios, he estado necesitada, pero nunca he robado, y el día que ande necesitada, prefiero pedir prestado y después pagar”.

En tanto, Paola y Wendy mencionaron a Karina Torres que, aunque ella ya era parte del Clan, oficialmente es una de las Perdidas.