Las infidelidades que aceptó Adrián Di Monte: “me encantan las mujeres”

Adrián Di Monte dice que su vida cambió de manera radical en 2023. El actor conoció entonces a su actual esposa Nuja Amar, con quien comenzó, además de una aventura de autodescubrimiento personal y una transformación psicológica.

Di Monte tuvo una larga relación con la cantante Sandra Itzel, con quien incluso estivo comprometido y planeaban casarse tras años de relación estable.

Como informamos en TVyNovelas, lo que parecía una historia de amor duradera dio un giro radical a principios de 2024, cuando decidieron cancelar la boda y dar por terminado su vínculo de forma legal y definitiva.

Sandra Itzel acusó a Adrián Di Monte de ejercer violencia psicológica, física, sexual y económica durante la relación. En un video posteado el 19 de abril, afirmó haber soportado abusos por años hasta reunir evidencia suficiente para defenderse legalmente.

Por su parte, Adrián presentó una demanda de divorcio y denunció que Sandra lo agredió físicamente, incluso habría involucrado a su familia en actos de intimidación.

Adrian Di Monte y Sandra Itzel en “Inseparables” Televiisa

La ruptura evolucionó hacia una disputa legal formal: Sandra fue citada por parte de Adrián con acusaciones de violencia intrafamiliar. Ella, a su vez, dice tener carpetas llenas de pruebas en su contra. La situación continúa su curso ante las autoridades capitalinas.

¿Por qué Adrián Di Monte creía que no podía ser fiel?

En medio de este problema legal y mediático es que Adrián conoció a Nuja Amar. En un programa de Yordi Rosado para Unicable, Di Monte confesó que hasta antes de ella, siempre fue infiel.

“Con pareja anterior, aunque llevábamos 10 años, no me había sentido así”, dijo Di Monte en esa entrevista realizada el 16 de julio de 2024, justo en la misma etapa en que se recrudecieron las acusaciones con Sandra Itzel.

El programa incluyó la opinión de expertos que señalaron que el modelo actual de pareja y familia está en crisis por el modelo de amor romántico. Adrián. estuvo de acuerdo.

“Todo lo que dicen me hace mucho sentido porque cuando yo comienzo mi relación con mi actual pareja, me doy cuenta de que no había conocido al amor de mi vida”.

Confesiones del actor cubano Youtube

El actor, que actualmente participa en La Casa de los Famosos y cuya imagen se ha visto afectada por su pasado de denuncias por violencia, confesó: