Suscríbete
Famosos

Las infidelidades que aceptó Adrián Di Monte: “me encantan las mujeres”

En una entrevista para un programa en 2024, el actor cubano confesó su mayor estigma en el amor

August 07, 2025 • 
Alejandro Flores
adrian di monte (2).jpg

Adrián di Monte dijo que su vida ya cambió

Instagram

Adrián Di Monte dice que su vida cambió de manera radical en 2023. El actor conoció entonces a su actual esposa Nuja Amar, con quien comenzó, además de una aventura de autodescubrimiento personal y una transformación psicológica.
Di Monte tuvo una larga relación con la cantante Sandra Itzel, con quien incluso estivo comprometido y planeaban casarse tras años de relación estable.
Como informamos en TVyNovelas, lo que parecía una historia de amor duradera dio un giro radical a principios de 2024, cuando decidieron cancelar la boda y dar por terminado su vínculo de forma legal y definitiva.
Sandra Itzel acusó a Adrián Di Monte de ejercer violencia psicológica, física, sexual y económica durante la relación. En un video posteado el 19 de abril, afirmó haber soportado abusos por años hasta reunir evidencia suficiente para defenderse legalmente.
Por su parte, Adrián presentó una demanda de divorcio y denunció que Sandra lo agredió físicamente, incluso habría involucrado a su familia en actos de intimidación.

adrian di monte sandra itzel.jpg

Adrian Di Monte y Sandra Itzel en “Inseparables”

Televiisa

La ruptura evolucionó hacia una disputa legal formal: Sandra fue citada por parte de Adrián con acusaciones de violencia intrafamiliar. Ella, a su vez, dice tener carpetas llenas de pruebas en su contra. La situación continúa su curso ante las autoridades capitalinas.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿De quién es hija Elaine Haro de La Casa de Los Famosos México?
August 05, 2025
Famosos
¡Comienzan los récords de La Casa de los Famosos México! ¿Cuál fue el rating de la primera gala de eliminación?
August 05, 2025
Famosos
El álbum familiar de Abelito y lo que la gente aún no sabe de él, revelado en exclusiva por sus papás
August 05, 2025

¿Por qué Adrián Di Monte creía que no podía ser fiel?

En medio de este problema legal y mediático es que Adrián conoció a Nuja Amar. En un programa de Yordi Rosado para Unicable, Di Monte confesó que hasta antes de ella, siempre fue infiel.

“Con pareja anterior, aunque llevábamos 10 años, no me había sentido así”, dijo Di Monte en esa entrevista realizada el 16 de julio de 2024, justo en la misma etapa en que se recrudecieron las acusaciones con Sandra Itzel.

El programa incluyó la opinión de expertos que señalaron que el modelo actual de pareja y familia está en crisis por el modelo de amor romántico. Adrián. estuvo de acuerdo.

“Todo lo que dicen me hace mucho sentido porque cuando yo comienzo mi relación con mi actual pareja, me doy cuenta de que no había conocido al amor de mi vida”.

adrian di monte infiel.jpg

Confesiones del actor cubano

Youtube

El actor, que actualmente participa en La Casa de los Famosos y cuya imagen se ha visto afectada por su pasado de denuncias por violencia, confesó:

“Por ella yo he cambiado estigmas donde yo decía: es que yo no puedo ser fiel porque a mí me encanta las mujeres. Lo que pasa es que no había conocido a la mujer ideal”.

La Casa de los Famosos México Adrián Di Monte
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sofia Rivera Torres.png
Famosos
Sofía Rivera Torres responde al body-shaming tras reaparecer en La Casa de los Famosos México
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
tonita-luto-2.jpg
Famosos
Toñita está de luto y despide a su padre, Salvador Salazar: “Quizá no fuiste el mejor...”
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aaron mercury.png
Famosos
Aarón Mercury promete show estilo Solo para Mujeres si salvan a Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Mar Contreras
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
alejandro-camacho-1.jpg
Famosos
Alejandro Camacho sigue en espera de justicia: “Me robó ¡y tiene que pagarme!”
August 07, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chicharito y Alicia Villarreal.png
Famosos
“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres!
La cantante opinó sobre la polémica del futbolista, pidiendo equilibrio y menos susceptibilidad sobre temas de género.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Luis Font.png
Famosos
Luis Font, exintegrante de Locomía, reaparece en Morelia tras vivir en situación de calle en Madrid
El cantante español revela cómo cayó en la indigencia y cómo una familia mexicana le cambió la vida.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
joaquin-lopezdoriga-cancer.jpg
Famosos
Joaquín López-Dóriga reveló su batalla contra el cáncer: Médicos le encontraron un tumor tras una peritonitis
Su esposa lo llevó al hospital.
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pandora.png
Famosos
Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón recibirán Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025
La Academia Latina de la Grabación rendirá homenaje a grandes iconos de la música en una ceremonia privada en Las Vegas.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz