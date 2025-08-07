Suscríbete
Famosos

“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres

La cantante opinó sobre la polémica del futbolista, pidiendo equilibrio y menos susceptibilidad sobre temas de género.

August 07, 2025 • 
Luz Meraz
Chicharito y Alicia Villarreal.png

Alicia Villarreal pide menos cancelación y más conversación. Defendió el derecho del Chicharito a opinar.

Instagram

Alicia Villarreal está en contra de las polarizaciones, en ver las cosas blanco y negro, en que la sociedad se convierta en una guerra entre hombres contra mujeres y que la opinión de unos y otros sean censuradas.

En conferencia de prensa, la cantante regiomontana decidió hablar sobre la polémica que rodea a Javier “Chicharito” Hernández, luego de los comentarios en los que el futbolista hizo sobre el rol de las mujeres en una relación de pareja.

Y aunque fue cautelosa al inicio, terminó dejando un mensaje directo: “Somos una sociedad muy sensible”, dijo, al considerar que se ha perdido la capacidad de debatir sin que todo termine en linchamientos digitales, funas o cancelaciones.

Alicia respalda el derecho a opinar… aunque cueste

Durante la charla, Villarreal reconoció que Chicharito tiene derecho a expresar su opinión, aunque también debe atenerse a las consecuencias de sus palabras. Sin estar de acuerdo con su punto de vista, la cantante cuestionó la dureza con la que el futbolista fue juzgado por haber dicho que buscaba una mujer que “cuidara su casa y limpiara”.

“Hoy en día da un poquito de temor decir algo… todo se lleva a otro lado”.
Alicia Villarreal

Villarreal también señaló que muchos aprovecharon la polémica “para subirse al tren” y hacerse notar, lo que demuestra que el problema no es sólo lo que se dice, sino cómo se manipula el discurso en redes sociales y medios.

¿Se vale pedir respeto para los hombres?

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue cuando hizo un llamado a las mujeres: “También debemos respetar a los hombres”, dijo con firmeza, al considerar que en la búsqueda de la igualdad no se trata de aplastar a uno para levantar al otro. Simplemente respetarnos unos y otros por el hecho de ser personas independientemente del género.

Alicia lamentó que comentarios como los de Chicharito puedan echar abajo los avances logrados en términos de equidad, y reflexionó sobre lo que realmente debería importar en una relación de pareja: el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional. No obstante, es clara al advertir que también es terrible que una persona sea funada en redes sociales por expresar su punto de vista, aunque este sea equivocado.

¿Chicharito tenía razón?

Aunque ella fue clara al decir que no apoya su punto de vista, algunos creen que la reacción ante sus comentarios terminó por validar el punto de Chicharito: vivimos en una sociedad hipersensible que castiga con dureza cualquier opinión que se salga del guion.

Aunque Villarreal no justificó las palabras del futbolista, sí dejó claro que el problema real es la falta de diálogo respetuoso y la necesidad de buscar un verdadero equilibrio entre géneros.

Alicia Villarreal Javier Chicharito Hernández
Luz Meraz
Redactora
