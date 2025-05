La impactante declaración de un amigo de Silvia Pinal sobre los últimos días de la actriz: “La tenían hundida”

El productor Iván Cochegrus respaldó las declaraciones de la actriz Sylvia Pasquel sobre el despido de dos enfermeras que presuntamente administraron pastillas para dormir en exceso a la icónica actriz Silvia Pinal, figura del Cine de Oro Mexicano.

Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal, reveló en el programa de Yordi Rosado el pasado 4 de mayo, que tuvo que despedir a dos enfermeras tras descubrir que daban a su madre, fallecida el 28 de noviembre de 2024 a los 92 años, dosis no autorizadas de sedantes. Según la actriz de 75 años, esta práctica mantenía a Silvia Pinal en un estado de somnolencia constante, afectando su capacidad de interactuar con claridad.

Iván Cochegrus, amigo cercano de la familia Pinal y colaborador en el último proyecto teatral de Silvia Pinal, confirmó en entrevista con el programa De Primera Mano la veracidad de estas acusaciones, señalando que las acciones de las enfermeras fueron inapropiadas y generaron preocupación en la familia.

“Efectivamente, yo conocí esas enfermeras. Estas enfermeras fueron recomendadas y desafortunadamente tenían a la señora (Pinal) como lo refiere la señora Pasquel, la tenían hundida en esta situación de dormirse. Llegabas a las 4 de la tarde y la señora estaba adormilada o dormía todo el día”, señaló el productor.

“Descubrimos un botecito, ese botecito se le entregó al doctor (Eduardo de Jesús Haro) Haro, el doctor entra, porque yo lo recomiendo y porque le digo no es normal, tú recordarás cuando la señora estaba con su cuellito de esta manera, entonces el doctor Haro la regresa para que la señora esté nuevamente derechita, lo que dice Sylvita Pasquel”, añadió.

Otras negligencias que sufrió Silvia Pinal

La controversia ha generado debate público, dado el estatus de Silvia Pinal como una de las figuras más queridas de la cultura mexicana. Sylvia Pasquel también abordó rumores adicionales sobre presuntas negligencias, como la especulación de que a Silvia Pinal se le administró un laxante antes de una función teatral, lo que habría afectado su salud.

Esta situación también fue confirmada por el productor, y aseguró que tanto Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, como sus hijos y él mismo, trataron de proteger la salud de la diva del Cine de Oro mexicano, durante sus últimos años.

“La misma Efi, la familia, todos lo supimos. Fue previo a la obra de teatro, la señora fue regresando nuevamente su cuello y todo. Yo llevo al doctor Haro y es el doctor, como lo dice Sylvita Pasquel, que los últimos tres años nos dio esa calidad de vida de la señora”, señaló. “Todos hicimos un cerco de protección para que la señora avanzara en su salud. Ahora sí, enfermera que llegaba o enfermera que estuviera, se tenía que checar bitácoras, se tenía que checar todo, y tanto Efi, tu servidor y sus hijos estábamos atrás de ellos”.

“La señora tuvo esa mala situación, por estas enfermeras, como el día que le dieron el laxante que refiere Sylvita Pasquel. Le dan el laxante y no podemos hacer el estreno de la obra de teatro (...) no se había hablado tan claro porque yo no estoy autorizado para decir las cosas que sucedieron internamente, pero ahora que Sylvia lo habló, pues yo puedo aclarar esta situación”, añadió Cochegrus.

¡Así fueron los ÚLTIMOS días de #SilviaPinal! #IvánCochegrus rompe el silencio, nos da su versión y aclara si las enfermeras la sedaban #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/w06aqLxmcw — De Primera Mano (@deprimeramano) May 16, 2025

Sylvia Pasquel está harta de los rumores

Desde el fallecimiento de Silvia Pinal, la familia ha enfrentado rumores sobre disputas por su herencia y acusaciones infundadas de eutanasia. En su entrevista con Rosado, Pasquel desmintió estas especulaciones, calificándolas de “agotadoras” y asegurando que la familia permanece unida.

“O sea, eutanasia a mi mamá, y luego como se enteraron que no había eutanasia en México nos mandaron a Colombia... yo te pregunto a estas alturas, ¿tú crees que la salida de Silvia Pinal en un avión a Colombia no se hubiera sabido si hay guardia en el aeropuerto 24 horas?”, explicó la actriz a Yordi Rosado.

“Luego ponen una foto de unos médicos, no se ve que están haciendo, pero para hacer una eutanasia no se necesita tanta parafernalia, están haciéndole unos estudios para hacerle... tampoco haces estudios si vas a practicarle la eutanasia ¿ya qué le estudias si la vas a dormir?”, añadió.

