¿Viridiana Alatriste presentía su muerte? La sorprendente revelación de Sylvia Pasquel

En entrevista con Yordi Rosado, Sylvia Pasquel abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la trágica muerte de su hermana, Viridiana Alatriste, en 1982. Durante la conversación, la actriz compartió un detalle estremecedor: Viridiana, hija de Silvia Pinal y el productor Gustavo Alatriste, parecía haber tenido un presentimiento sobre su propio fallecimiento.

Según relató Sylvia, Viridiana, quien murió a los 19 años en un accidente automovilístico en la Ciudad de México, le había mencionado que tal vez no estaría presente en la boda de su madre. Aunque en su momento la actriz pensó que se refería a compromisos laborales, ahora cree que esas palabras reflejaban una intuición sobre su destino.

“Fue muy fuerte porque yo era muy cercana a mi hermana. Muy, muy cercana, mucho, demasiado. A mí fue a la primera que le avisaron y como que yo presentía que algo iba a pasar, porque yo ya la andaba buscando desde el día anterior”, contó.

“Mi mamá se iba a casar y ella estaba haciendo la telenovela con mi mamá y una vez mi hermana me dijo: ‘yo presiento que no voy a estar en la boda de mi mamá’ y yo le decía: ‘claro que sí, te van a dejar ir a la boda’ (...) y ese día la andaba buscando y todo se contrapunteó para que yo no la viera o no la encontrara”, añadió.

Sylvia Pasquel recordó el día que le avisaron de la muerte de su hermana Viridiana

La actriz también recordó cómo se enteró de la tragedia. Días antes, sentía una ansiedad inexplicable por ver a Viridiana, quien estaba a punto de concluir su participación en la obra de teatro ‘Tartufo’. Sin embargo, no pudo asistir a la función final, lo que le generó un profundo remordimiento. La mañana del 25 de octubre de 1982, una llamada telefónica confirmó sus peores temores: el auto de Viridiana se había accidentado, y ella había fallecido instantáneamente debido a un golpe en la sien.

“Cuando me hablaron en la mañana para decirle que tenía que ir a reconocer el cadáver y todo, pues fue muy fuerte, y más avisarle a mi mamá, que ya más o menos se había enterado porque ya había empezado a salir la noticia en el radio. Y pues sí, todo ese proceso fue muy difícil para mí”, añadió.

También señaló que, la muerte de Viridiana la afectó muchísimo, no solo por lo cercanas que eran, sino por la manera en la que ocurrió, y aunque hoy en día aún la ama y la recuerda, ese sentimiento se ha transformado.

“No importa la edad que tengas, cuando una persona a la que amas se va de esa manera tan brutal claro que te pega durísimo. Con el tiempo se transforman los cariños, las ausencias”.

