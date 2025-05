Alejandra Guzmán explotó ante los reporteros: “Se ponen como animales”

Alejandra Guzmán protagonizó un zafarrancho con los reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde expresó su frustración ante el acoso de la prensa. Acompañada por un fuerte equipo de seguridad, la rockera denunció haber sido agredida físicamente por los medios.

El incidente ocurrió cuando la cantante intentaba evadir a los reporteros que la esperaban para obtener declaraciones. Según testigos y videos difundidos en redes sociales, la situación se tornó caótica, con empujones y un ambiente tenso. La cantante, visiblemente molesta, acusó a los medios de invadir su espacio personal y actuar de manera agresiva.

Al ser cuestionada por una reportera sobre por qué no se detenía un momento para hablar ante las cámaras, Alejandra Guzmán respondió de forma contundente: “Porque se ponen como animales, porque me golpean, porque me tiran, porque ya no los aguanto, esto no es entrevista, esto es agresión total, o sea que déjenme”.

Estas declaraciones levantaron un intenso debate en redes sociales, pues algunos usuarios aseguraron que la famosa tiene razón al molestarse por la falta de comprensión y respeto hacia su espacio personal, mientras que otros opinaron que se comportó de manera grosera.

“Ya no deberían entrevistarla, siempre haciendo los mismos desplantes, pero no fuera para hacer promoción a algo….hasta animales les dijo”; “Ya la deberían ignorar”; “Tiene razón, ni la dejan caminar”; “Falta demasiada gente educación aquí en México, se creen con derecho de invadir el espacio personal de las personas sin consecuencias”, fueron algunos comentarios.

Alejandra Guzmán evitó hablar de su hija, Frida Sofía

A pesar del caos, Alejandra Guzmán sí respondió algunas preguntas de la prensa, aunque su humor cambió cuando fue cuestionada sobre su relación con su hija, Frida Sofía, quien se encuentra en México.

“Yo muy feliz, rompimos récords en Villahermosa”, dijo visiblemente contenta. Además, cuando le preguntaron sobre su cirugía en la muñeca, dijo: “Eso fue hace tres semanas. Me dicen que le siga dando”.

También habló sobre su mamá, Silvia Pinal, y su primer Día de las Madres sin ella, ya que la diva del Cine de Oro mexicano falleció el 28 de noviembre de 2024.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre Frida Sofía, la famosa enmudeció por completo y siguió su camino, rodeada por sus guaruras.

Las peleas de Alejandra Guzmán con los reporteros en el aeropuerto

Este no es el primer enfrentamiento de Alejandra Guzmán con la prensa en el AICM. En diciembre de 2023, la intérprete de ‘Mala Hierba’ fue señalada por dañar el equipo de un reportero que la cuestionó sobre el juicio de su hermano, Luis Enrique.

Las cámaras captaron el momento en el que la cantante le tiró a un reportero lo que presuntamente es un celular, para después decir: “Ya. Me vale madr*". Cuando el reportero le señaló que había roto su equipo, ella respondió: “Cuando respetes, pides respeto”.

Más recientemente, en octubre de 2024, al llegar de unas vacaciones en Huatulco, Oaxaca, acompañada de su madre, la actriz Silvia Pinal, Alejandra Guzmán sufrió una caída en pleno aeropuerto. El incidente, captado por las cámaras de diversos medios, ocurrió mientras la intérprete intentaba evadir a reporteros que buscaban declaraciones sobre recientes controversias familiares.

Su equipo de seguridad la ayudó a levantarse rápidamente, mientras la cantante, visiblemente molesta, expresó: “No se vale”. El momento se viralizó en redes sociales, generando especulaciones sobre su estado, con algunos usuarios sugiriendo que podría haber estado bajo la influencia del alcohol.

Días después, Alejandra rompió el silencio en Instagram, asegurando que “le metieron el pie” y mostrando un moretón en su tobillo como prueba de una supuesta agresión.