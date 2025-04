El papá de Frida Sofía reveló nuevos detalles de la reconciliación con Alejandra Guzmán: ¿ya se perdonaron?

La muerte de Silvia Pinal provocó un enorme dolor la dinastía, pero también habría sido clave para que se diera la reconciliación de Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Así lo dio a conocer Pablo Moctezuma, quien compartió que esta tragedia familiar propició que madre e hija se dieran la oportunidad de hablar para ponerle fin a los problemas que las mantenían alejadas desde hace años.

¿Frida Sofía ya perdonó a Alejandra Guzmán? Esto reveló Pablo Moctezuma

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, retomado por las cámaras de “Hoy Día”, Pablo Moctezuma dio a conocer que Frida Sofía ya tuvo un acercamiento con Alejandra Guzmán. Este encuentro se habría producido en uno de los viajes que la modelo hizo después del deceso de su abuela Silvia Pinal, episodio que las ayudó a retomar el contacto perdido.

“Al parecer ya está bien con su mamá. Digo, más o menos. Y qué bueno, la vida es muy corta. No me quiero adelantar a cosas, el caso es que están muy bien. Sé que hablaron muy bien, pero es un día a la vez. No creas que ya todo está bien, pero ahí va, poco a poco”, explicó el esposo de Beatriz Pasquel.

Pablo Moctezuma confirmó que Frida Sofía y Alejandra Guzmán ya se reconciliaron Instagram

Asimismo, el padre de Frida Sofía aseguró que su hija está tranquila por la reconciliación con Alejandra Guzmán, lo que considera que se debe a que ya se dio el tiempo de dejar atrás todo lo que vivieron.

“Está muy contenta, feliz, la verdad nunca la he visto tan contenta. Creo que ya, pues se liberó de eso, ya perdonó, o se perdonaron ambas. Están en buenos términos, me da gusto por Fridita, que ya merece estar feliz”, concluyó Pablo Moctezuma, quien evitó hablar de Enrique Guzmán, no sin antes recalcar que confía en que un día pagara por los presuntos abusos que cometió.

El papá de Frida Sofía confirmó que Silvia Pinal sí la incluyó como heredera

A cinco meses del fallecimiento de doña Silvia Pinal, y luego de múltiples especulaciones respecto a quiénes serían los herederos de la “última diva del cine mexicano”, se reveló que Frida Sofía sí figura entre los beneficiarios de la fortuna.

Según Pablo Moctezuma, la influencer viajó a México recientemente debido a que tenía que solucionar unos trámites para poder recibir la parte que le corresponde. Aunque el empresario no dio a conocer qué fue exactamente lo que la productora de “Mujer, casos de la vida real” le dejó a su nieta, sí aseguró que no hubo ningún problema con esto debido a que ella (Silvia Pinal), se encargó de dejar todo en orden.