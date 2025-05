Sylvia Pasquel exhibió una alarmante conducta de las enfermeras de Silvia Pinal: ‘Somníferos de más’

En octubre del 2024, surgió el rumor de que Alejandra Guzmán había despedido al equipo médico de Silvia Pinal por dejarla sola , decisión que causó un auténtico zafarrancho en la dinastía. La noticia, dada a conocer en el programa de YouTube de Flor Rubio, resultó ser bastante intrigante para el mundo de la farándula sobre todo porque el asunto nunca fue aclarado.

Ahora, a casi 6 meses del lamentable deceso de Silvia Pinal, su hija mayor Sylvia Pasquel rompió el silencio sobre cómo fueron los últimos meses con vida de la vida y qué cuidados recibía por parte de toda su familia, al tiempo que reveló que sí hubo un despido por una poderosa razón: ¡entérate de todo!

¿Por qué Sylvia Pasquel corrió a las enfermeras de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel se convirtió en la invitada más reciente del programa de YouTube “La entrevista con Yordi Rosado”, espacio en el que aceptó que la diva del Cine de Oro mexicano fue víctima de negligencia por parte de unas enfermeras que estaban a cargo de cuidarla las 24 horas del día.

A decir de Pasquel, este episodio no estaría relacionado con el que Alejandra Guzmán protagonizó ya que ocurrió poco antes de que Silvia Pinal participara en “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”, su última obra de teatro: en aquella ocasión, la actriz se dio cuenta de que su mamá recibía somníferos de más.

“Yo descubrí que le estaban dando somníferos de más y que tenían a mi mamá dormida todo el día”, aseguró la intérprete.

Además de que Silvia Pinal estaba en un estado de aletargamiento permanente, Sylvia Pasquel reconoció que sus enfermeras también le dieron un laxante sin indicación médica y esto afectó su participación en una de las puestas en escena de “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”

Debido a esta serie de anomalías, Sylvia Pasquel tomó la decisión de correr a las enfermeras que atendían a la diva y hacer cambios profundos en su equipo de cuidado; sin embargo, aún quedan muchas dudas por aclarar, sobre todo luego de que se diera a conocer una alarmante denuncia de un extrabajador del productor Iván Cochegrus.

¿Obligaron a actuar a Silvia Pinal en su última obra de teatro?

A inicios de marzo del 2025, un exempleado del productor Iván Cochegrus causó revuelo luego de que revelara que Silvia Pinal supuestamente fue obligada a participar en “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”

En una entrevista con el programa “Venga la alegría”, Antonio Mejorado denunció a Cochegrus por presuntamente inyectarle vitaminas a la diva para “presumirla” en su obra teatral

“Yo de mis ojos vi que llegaron a inyectar a la señora Silvia Pinal, le estuvieron inyectando diario para dar funciones (…) no sabía dónde estaba y el señor Iván Cochegrús le quitaba los teléfonos a todos para que nadie grabara cuando estaban ensayando”, declaró.

Iván Cochegrus no tardó en reaccionar de forma explosiva y negó todas estas acusaciones; sin embargo, muchos internautas sí le dieron el beneficio de la duda a Antonio Mejorado ya que no todos creyeron que Silvia Pinal tuviera muchas ganas de aparecer en un escenario en el último tramo de su vida.

“La familia sabe que era una mentira, si no, no me hubieran permitido estar cerca de la señora. Todo se lo ponían las enfermeras... Son puras mentiras, (Antonio) vive de la mentira y el engaño”, sostuvo Cochegrus en aquella ocasión.