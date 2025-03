La hermana de Julián Figueroa explotó contra una confidente de Imelda Garza por sus ‘ataques’ a Maribel Guardia

Aunque Imelda Garza ya logró reunirse nuevamente con su hijo, siguen los problemas por la demanda que Maribel Guardia interpuso en su contra a finales de enero. Esta vez, la viuda de Julián Figueroa y su entorno fueron duramente criticados por Marcelia Figueroa, una de las herederas de Joan Sebastian, quien se molestó por las filtraciones hechas por Addis Tuñón donde se insinuaba que el interés de Marco Chacón en este caso era por un beneficio económico propio.

Marcelia Figuera condenó los dichos de la tía de Imelda Garza sobre Maribel Guardia y su esposo

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Marcelia Figueroa expresó su indignación por el comportamiento de Addis Tuñón, tía materna de Imelda Garza. Esto debido a que publicó una serie de documentos que delatarían que Marco Chacón sería beneficiario del testamento de Julián Figueroa, señalamientos que la hermana del extinto cantante negó rotundamente.

“QUÉ DECEPCIÓN HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR LA GENTE PARA SALIRSE CON LA SUYA. TU CREDIBILIDAD ES NULA ADDIS TUÑÓN. Ahora mostrando disque “documentos” COMPLETAMENTE FALSOS y sacando todo de contexto para manchar el nombre de una persona INTACHABLE que no ha hecho más que amar, cuidar y procurar a su gente, y por quien yo pongo las manos al fuego”, escribió la hija de Joan Sebastian, demostrando de nueva cuenta que no apoya en lo absoluto a Imelda Garza.

Por otra parte, Marcelia defendió directamente al esposo de Maribel Guardia, reiterando que no ha hecho más que profesar amor por su familia, especialmente hacia Julián Figueroa, a quien veía como su hijo, y a José Julián, al que cuida como su nieto. “Marco Chacón no ha hecho más que asumir una labor por la cual no tenía obligación, ni mucho menos beneficio alguno, por amor a mi hermano Julián, por apoyo a nosotras, a mi sobrino JJ, y en su momento, a la madre del mismo. Nos ha apoyado por casi 10 años sin recibir ni un quinto (ni ahora, ni a futuro), simplemente por amor, y porque su conocimiento es de gran valor y ayuda para mi familia y para mí. Ha sido una labor extremadamente desgastante y me parte el corazón que haya gente tan mala, dispuesta a herir, y a dañar la imagen simplemente porque le estorba en el camino para salirse con la suya. Basta ya de tantas mentiras y tanto odio”, finalizó la artista, reafirmando que en todo lo que reste en el proceso legal por la custodia de José Julián, ella estará de lado de Maribel Guardia.

Las crudas acusaciones de Marcelia Figueroa a Imelda Garza

Esta no es la primera vez que Marcelia Figueroa apunta contra Imelda Garza, fallecido en abril de 2023, pues en semanas pasadas ya había lanzado los primeros dardos. En esa ocasión, la hermana del fallecido Julián Figueroa enfureció por las declaraciones del abuelo materno de su sobrino, argumentando que no tenía calidad moral para hablar de tema cuando él mismo se alejó de su familia en el pasado.

Marcelia Figueroa, una de las hermanas de Julián Figueroa, desmintió al padre de Imelda Garza tras decirse preocupado por su nieto Instagram

Asimismo, la también cantante aseguró que el pequeño José Julián sentía miedo cuando lo obligaban a pasar tiempo con esta parte de su familia, en especial porque esto significaba que presuntamente Imelda lo dejaría solo durante horas para ella poder salir sin tener que estarlo cuidando. Sobre estas acusaciones, Garza Tuñón jamás quiso pronunciarse, ya que concentró todos sus esfuerzos en tratar de recuperar al menor, objetivo que logró a inicios de mes con la restitución de la custodia a su poder.