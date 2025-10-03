La Granja VIP reúne a dos ex Acapulco Shore

La Granja VIP anunció la entrada de uno de los granjeros especiales.

Se trata de un grupo de invitados que entrarán para hacer todas las actividades dentro del reality pero solamente durante 24 horas y para generar contenido de redes sociales.

El primero de ellos será Leslie Gallardo, influencer con poco más de 1 millón de seguidores en Instagram y que comenzó su carrera de celebridad en el programa Acapulco Shore.

Leslie Gallardo fue anunciada en redes sociales y sus seguidores reaccionaron con gusto pero también con algunos cuestionamientos.

“Pero sin llorar”, le escribió un fan.

Leslie Gallardo respondió: “No prometo nada”.

La reunión de dos viejos conocidos

Otro que reaccionó a su entrada en el reality show fue Jawy Méndez, quien publicó una respuesta llena de emoticones que demuestran lo emocionado que está.

Leslie Gallardo y Jawy Méndez pertenecen a aquella generación de celebridades que despegaron gracias al reality show Acapulco Shore, en donde el único límite para los excesos era la salud física.

Reunidos en una casa en Acapulco, los participantes de este reality vivían para ir de fiesta y disfrutar de los placeres de la vida.

En alguna ocasión, Leslie Gallardo manifestó incluso su arrepentimiento por el contenido que generaban (por ejemplo, una vez regresó de una fiesta tan afectada que vomitó justo cuando estaba a punto de tener un momento romántico).