‘La Granja VIP’ prometió que no habría censura pero Kike Mayagoitia reclama y delata: “Una granjera enseñó los senos”

Luego de ser el sexto eliminado de ‘La Granja VIP’, Kike Mayagoitia no se ha cansado de denunciar que en el programa hay censura, pues asegura que no se muestra todo lo que realmente pasa dentro del reality show.

Esto contrasta con lo que dijo el conductor Adal Ramones desde el día uno: que no habría censura. Sin embargo, tal parece que lo que ve la gente en los dos canales de la transmisión 24/7, no refleja todo lo que pasa.

“Ahora que salgo me doy cuenta de que no todo sale en el 24/7, que solamente hay dos cámaras. ¿Sabes cuántas cosas no salen? ¡Muchísima!”

Kike no tuvo miedo de decir: “Hay cosas que la gente no vio, cosas que pasaron y la gente no sabe: Hubo una granjera que enseñó los senos. Hubo otra granjera que le jaló el pelo a otra, le pintó dedo y se hizo pipí en la cama”.

“Hubo muchas cosas que no sale. Hay una persona que se pone a hablar solito”, dijo en probable referencia a Eleazar Gómez.

“Te podría decir muchas más. La gente no se termina de enterar lo que pasa allá adentro”, dijo en una entrevista con Pedro Sola.

En redes sociales, resaltaron que en una entrevista con Venga la alegría, editaron lo que contaba Kike Mayagoitia, probando la supuesta censura: