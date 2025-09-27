Suscríbete
Famosos

“Me dicen esquizofrénica y loca": concursante de La Granja VIP se defiende de las críticas

El reality show de Azteca ya tiene siete concursantes pero todavía faltan 8 revelaciones

September 26, 2025 • 
Alejandro Flores
manola diez.jpg

La séptima granjera del reality show

Instagram

La Granja VIP tiene varios concursantes que han coincidido en otros realities. Jawy, por ejemplo, estuvo en el Hotel VIP, al igual que Manola Diez, qiuien fue revelada este viernes como la séptima concursante de La Granja.

Manola tuvo episodios muy críticos dentro del Hotel VIP, que se trataba de famosos viviendo en un hotel de lujo en el que intercalaban los roles de huésped y staff, dependiendo de su comportamiento.
Manola tuvo ahí constantes pleitos con muchos de los participantes, incluyendo a Jawy. “Si él se va, yo me voy”, dijo en alguno de los episodios.
Ahora Manola asegura que se han vuelto amigos entrañables y que espera hacer equipo con él en La Granja VIP.

“Cuando yo salí del Hotel, Jawy se acercó conmigo y me puso una Biblia en la mano y me deseo lo mejor en mi salida”, recordó Manola luego de que se anunció que entra a la granja.

Manola Diez se defiende de sus críticos

Públicamente, Manola ha manifestado su apego a la religión. De hecho, durante la mencionada entrevista de presentación para la Granja VIP aseguró que no le dará miedo exponer ese lado de su personalidad.

“A veces la gente no quiere pero si les divierte hablar de demonios, del taro, de las cartas, entonces por qué no hablar de Dios que es el ser supremo”.

Manola está consciente, además de que hay una percepción sobre ella; es decir, que el público tiene una imagen de sus comportamientos que no necesariamente son verdad.

“A mi me han dicho loca, me han dicho esquizofrénica, me han dicho de todo pero lo que les dio es que a la Granja entro para ser feliz”.

La Granja VIP,hasta ahora, tiene de concursantes a Alfredo Adame, Jawy, Kim Shantal, Alberto del Río, César Doroteo y Sandra Itzel.

Manola Diez La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alessandra-Rosaldo.jpg
Famosos
Alessandra Rosaldo admite que comenzó a beber a los 10 años: “preparaba mi alcohol a escondidas”
September 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mar-de-Regil.jpg
Famosos
Hija de Bárbara de Regil se muda a vivir sola y no sabe reconocer el jabón de trastes
September 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ivet-Playà-Alejandro-Sanz.jpg
Famosos
Ivet Playà arremete de nuevo contra Alejandro Sanz: “Pretendía seguir utilizándome como objeto sexual”
September 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-de-Nigris.jpg
Famosos
Acusan que Poncho de Nigris ofrecía “favores íntimos” a productores para hacerse famoso
September 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg
Famosos
Paola Rojas es tajante sobre su relación con ‘Zague’ tras escándalo de video sexual
La conductora de noticias se sinceró sobre el terrible momento mediático que vivió hace siete años.
September 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Regina-Murguía.jpg
Famosos
Tras diagnóstico de cáncer, Regina Murguía de JNS, confiesa que ya tiene listo su testamento
La cantante explicó que no quiere dejar problemas a su familia, por lo que ya dejó sus bienes repartidos.
September 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
rajes de abelito.jpg
Famosos
Se descubre quién es el diseñador detrás de los trajes que Abelito usa en las galas de La Casa de los Famosos
La moda de Abelito en los programas ha llamado la atención de los habitantes y espectadores
September 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
mariana-trevino-mentiras-0.jpg
Famosos
Mariana Treviño se llevó ovación en su regreso a ‘Mentiras, el musical’ como ‘Lupita’
También defendió al Guana...
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero