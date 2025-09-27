“Me dicen esquizofrénica y loca": concursante de La Granja VIP se defiende de las críticas

La Granja VIP tiene varios concursantes que han coincidido en otros realities. Jawy, por ejemplo, estuvo en el Hotel VIP, al igual que Manola Diez, qiuien fue revelada este viernes como la séptima concursante de La Granja.

Manola tuvo episodios muy críticos dentro del Hotel VIP, que se trataba de famosos viviendo en un hotel de lujo en el que intercalaban los roles de huésped y staff, dependiendo de su comportamiento.

Manola tuvo ahí constantes pleitos con muchos de los participantes, incluyendo a Jawy. “Si él se va, yo me voy”, dijo en alguno de los episodios.

Ahora Manola asegura que se han vuelto amigos entrañables y que espera hacer equipo con él en La Granja VIP.

“Cuando yo salí del Hotel, Jawy se acercó conmigo y me puso una Biblia en la mano y me deseo lo mejor en mi salida”, recordó Manola luego de que se anunció que entra a la granja.

Manola Diez se defiende de sus críticos

Públicamente, Manola ha manifestado su apego a la religión. De hecho, durante la mencionada entrevista de presentación para la Granja VIP aseguró que no le dará miedo exponer ese lado de su personalidad.

“A veces la gente no quiere pero si les divierte hablar de demonios, del taro, de las cartas, entonces por qué no hablar de Dios que es el ser supremo”.

Manola está consciente, además de que hay una percepción sobre ella; es decir, que el público tiene una imagen de sus comportamientos que no necesariamente son verdad.

“A mi me han dicho loca, me han dicho esquizofrénica, me han dicho de todo pero lo que les dio es que a la Granja entro para ser feliz”.

La Granja VIP,hasta ahora, tiene de concursantes a Alfredo Adame, Jawy, Kim Shantal, Alberto del Río, César Doroteo y Sandra Itzel.