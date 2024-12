La fuerte declaración de Karla Panini sobre Karla Luna que resurgió en redes: ‘Me vale gorro’

El caso de Karla Panini y Karla Luna tuvo un resurgimiento muy curioso este 2024 debido a que, debido a su escándalo con Cazzu y Christian Nodal, Ángela Aguilar se convirtió en el blanco preferido de los haters e incluso muchos compararon a la cantante con “La Lavandera” ya que su forma de actuar fue muy similar.

Como si esto no bastara, la influencer coreana Stephanie Soo causó sensación en abril cuando contó la historia de “Las Lavanderas” como si fuera un K-drama , algo que le dio una fama internacional a Panini que no le gustó para nada, ¿pero ahora por qué volvió a viralizarse? Estas son las explosivas declaraciones que fueron retomadas en varias plataformas.

¿QUÉ DIJO KARLA PANINI SOBRE KARLA LUNA HACE UN AÑO?

La entrevista que volvió a colocar a Karla Panini en el ojo del huracán data de octubre del 2023; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que un escandaloso fragmento de la charla se viralizara en TikTok en las últimas horas.

“Me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar”

En la grabación, vemos a Karla Panini en una actitud desafiante y muy lejos de arrepentirse, pues como bien dijo la llamada “Lavandera” en aquella ocasión, no siente que deba disculparse por haberle robado el esposo a su mejor amiga e incluso redobló la apuesta... ¡lo volvería a hacer las veces necesarias!

“Me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos”, aseguró Panini con una firmeza que, un año después, sigue sorprendiendo a los internautas.

“Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar”, declaró la expareja de Óscar Burgos en aquella ocasión, ¡qué tal!

¿A CUÁNTOS IDIOMAS SE HA TRADUCIDO LA PELEA DE KARLA PANINI Y KARLA LUNA?