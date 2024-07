Karla Panini no soportó y estalló contra la tiktoker que acusó a Américo Garza de coquetearle: VIDEO

La historia de Karla Panini y Américo Garza volvió a ser retomada por los internautas luego de una “pausa técnica” generada por el escándalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ahora, luego de que el tema fuera olvidado por varias semanas, éste surgió mucho más fuerte.

Todo comenzó con la denuncia de una tiktoker, quien con varias capturas de pantalla reveladoras ventiló una supuesta infidelidad de Américo Garza, quien supuestamente comenzó a coquetearle a la tiktoker con una serie de sugerentes mensajes que ella se encargó de ventilar, ¿pero cuál fue la reacción de Karla Panini?

¿DE QUÉ SE LE ACUSÓ A AMÉRICO GARZA?

La tiktoker, identificada como Estefany, una mujer originaria de Honduras, expuso varias capturas de video a través de un breve pero revelador video acompañado por una incendiaria descripción: “Ya ven que nadie es fiel, justicia para Karla Luna, siempre llega el karma”.

“Ya ven que nadie es fiel, justicia para Karla Luna, siempre llega el karma”

Estefany ventiló varias conversaciones que sostuvo con Américo Garza en donde él le expresó su interés por conocerla e, incluso, dio a conocer que le advirtió a Karla Panini de las intenciones de su esposo:

“Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna”, fue el mensaje que le escribió la joven tiktoker a “La Lavandera”.

La denuncia de Estefany. CAPTURA DE VIDEO

¿CÓMO REACCIONÓ KARLA PANINI A LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE SU ESPOSO?

Como era de esperarse, la reacción de Karla Panini no tardó en llegar: la comediante no solo le dio un voto de confianza a su esposo, sino que también criticó fuertemente a la tiktoker que denunció su supuesta conducta inapropiada.

A través de un sarcástico post en Instagram, Karla Panini se burló de las denuncias de la creadora de contenido, a quien acusó de enviar varios mensajes repletos de odio, además de asegurar que las acusaciones en contra de su esposo son falsas, pues todas las supuestas pruebas fueron borradas poco después.

Karla Panini no se quedó callada ante los señalamientos. CAPTURA DE VIDEO

“Luego se pone a mandarme y mandarme mensajes, pero se le olvidó a la zonza borrar sus mensajes de hate. Entonces, se dio cuenta y los borró. ¿Qué pretende? Quiere seguidores”, expresó Panini a través de una serie de historias.

Finalmente, Karla Panini retó a su rival: “Si estás hablando con Américo, necesitas mostrar la foto de perfil que tiene Américo en WhatsApp, necesitas mostrarla, te reto. Siempre tengo bronca con las Estefany, me persiguen”, concluyó la famosa.