Así reaccionó Karla Panini por ser comparada con Ángela Aguilar: Te sorprenderás

En los últimos días Ángela Aguilar ha acaparado las tendencias en redes sociales por su romance con Christian Nodal y junto a ella, también ha sido viral, otra vez, el nombre de Karla Panini, a quien consideran como “la mujer más odiada de México”.

Nada tiene que ver Karla Panini con la nueva parejita del espectáculo mexicano, pero “La lavandera güera” es tendencia por que el público recordó cuando ella supuestamente “le robó el marido a su amiga Karla Luna” y por esto la comparan con Ángela Aguilar.

Lejos de molestarle, parece que Panini toma el “hate” con buen humor y hasta ella misma comparte memes que hacen los cibernautas en torno al escándalo.

A través de su cuenta de Instagam, Karla se mostró indignada por ya no estar en el top 1 de “las personas más odiadas de México” y reaccionó diciendo: “Esto no puede ser” y “a mi nadie me gana mi lugar”

Instagram

En otra publicación, compartió un video en el que se le ve a ella relajada, aparentemente “descansando” de tanto hate, gracias a Ángela Aguilar.

Usuarios en las redes sociales han manifestado frases como: “Espera tantito Panini, a lo que terminemos con Ángela, seguimos contigo”.