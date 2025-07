La FOTO viral de Rubén Aguirre y Carlos Villagrán que fue recreada en ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Como recordarás, el capítulo 4 de “Chespirito: sin querer queriendo” -titulado “Es que no me tienen paciencia”- muestra cómo los actores del icónico “Chavo del 8" se unieron a la producción, así como unos roces en Acapulco bastante impactantes.

En una parte de la serie, se ve a Rubén Aguirre y Carlos Villagrán participando en un show cómico; de hecho, se ilustra que gracias al “Profesor Jirafales” Roberto Gómez Bolaños encontró al intérprete ideal para “Quico” ... ¡en efecto, ambos actores hacían juntos una divertida rutina de ventriloquía que después fue retomado por César Costa y Chabelo, y esta foto retro lo comprueba!

Rubén Aguirre y Carlos Villagrán en “El show del Shory y Pirolo” en los años 70’s. FACEBOOK/Historias de otros tiempos

¿Qué se sabe del show que hacían Rubén Aguirre y Carlos Villagrán antes de trabajar en “El chavo del 8"?

Si viste con todo detalle el capítulo “Es que no me tienen paciencia”, recordarás que Rubén Aguirre se salió del Canal 8 para entrar a la competencia debido a que recibió una mejor propuesta laboral; en su nuevo trabajo, Aguirre es un ventrílocuo y “Marcos Barragán” (Carlos Villagrán) el muñeco.

En una foto que resurgió en plataformas como Facebook, Instagram y hasta TikTok quedó comprobado que, en efecto, ambos actores hacían esta rutina como parte de “El show del Shory y Pirolo”, un programa que protagonizaron en los 70’s y en el que se ve cómo Carlos Villagrán ya hablaba con las mejillas infladas antes de interpretar a “Quico”.

En “Chespirito: sin querer queriendo” se ve cómo Rubén Aguirre interpretaba a un ventrílocuo. FACEBOOK/MAX

De acuerdo con varias páginas de redes sociales especializadas en anécdotas retro, Rubén Aguirre tenía el apodo de “Shory” antes de volverse mundialmente famoso por su personaje de “El profesor Jirafales”, mientras que Carlos Villagrán -quien no era actor profesional- conquistó a millones de personas con su traje de marinerito, su forma tan curiosa de llorar y sus “cachetes de Quico”.

Para los fans resultó sorprendente ver cómo “Chespirito: sin querer queriendo” se documentó tan bien para revivir este tipo de detalles que, seguramente, le dejaron un buen sabor de boca con un dejo de nostalgia a los internautas, quienes fueron testigos de una “probadita” del pasado de Carlos Villagrán y Rubén Aguirre en la televisión.

¿Cómo le dio vida Carlos Villagrán a “Quico”?

En una entrevista con “Sábado gigante”, Carlos Villagrán contó con todo detalle cómo a él se le ocurrieron varias ideas para vestir y darle personalidad al personaje que lo catapultó a la fama y con el que todavía se presenta en shows en vivo a pesar de las críticas.

“Me dijeron: ‘Vas a hacer un niño para un sketch del programa (El Chavo)’, me busqué mi ropa, escogí la de un marinerito. Como tengo entradas muy pronunciadas en la cabellera, me busqué una gorra para no parecer tan adulto y saqué unos mechones de pelo para hacerlo distinto”, dijo Villagrán en aquella charla con Don Francisco.