Carlos Villagrán revive a Quico y lanza un contundente mensaje sobre Chespirito: “Prefiero ser feliz”

Durante un encuentro reciente con la prensa mexicana, Carlos Villagrán fue consultado sobre la serie que hace alusión a Chespirito y a los personajes de El Chavo del 8. Sin rodeos, el actor respondió: “Primero, no he visto la serie. No hablo de ese tema. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien”.

A pesar de que en redes sociales se ha comentado que tanto él como Florinda Meza aparecen como villanos en la historia, Villagrán sostuvo: “Yo confío en el criterio de las personas. Mi trabajo ahí está. Lo hice como Quico, ustedes me calificarían, ustedes lo querrían o no”.

“Prefiero ser feliz que andar en pleitos”: el mensaje de Carlos Villagrán

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales por el modo en que lo retratan, el comediante fue categórico: “No señor, no me gusta a mí eso. Prefiero ser feliz que andar en oficinas y pleitos y todo eso”.

El actor que dio vida a Quico confesó por qué dejó de interpretar al personaje y qué piensa de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”. X (TWITTER)

Villagrán confirmó que no fue invitado a participar del proyecto: “Al no hablarme, yo respeto eso. Sigo mi camino como tal”, y aunque reconoció el valor histórico del programa, aclaró: “Si me hubieran hablado, yo hubiera oído propuesta y decidiría, pero no me llamaron”.

Carlos Villagrán y su relación con la familia de Chespirito

Consultado sobre el vínculo con la familia de Chespirito, Villagrán no esquivó la respuesta: “No, ya hace muchos años, ya… cuántos años tiene de muerto Roberto Gómez, el profesor Jirafales, don Ramón. Nada más quedamos cuatro: la Chilindrina, Quico, Ñoño y Florinda”.

Quico y La Chilindrina compartieron escenario, tras sus disputas con Gómez Bolaños. YouTube/ Hoy Día

Además, confesó que no mantiene relación con sus antiguos compañeros: “Es muy difícil. Yo estoy en Houston, ella está en Brasil, Ñoño en Guatemala”.

Carlos Villagrán aseguró que no volvería a ser Quico… pero anunció shows

Sobre si volvería a interpretar a Kiko, el actor fue claro: “A Quico lo dejé hace mucho, por respeto al público y a mí mismo, por la edad que tengo. Mi peor enemigo es un niño que sale en televisión que es Kiko, pero con 81 años menos”.

Carlos Villagrán vuelve como Quico Instagram, José Luis Ramos

Sin embargo, sus planes cambiaron. El actor mexicano anunció nuevas presentaciones caracterizado como Quico. La noticia se conoció a través de la cuenta oficial de Teleticket, que confirmó su regreso con Mega Circus en Perú.

“Luego de una exitosa gira por Sudamérica regresan Quico y el Mega Circus, el personaje más divertido de la vecindad y su carpa multicolor listos para recibir a la familia entera en estas Fiestas Patrias”, publicaron.

El show tendrá funciones del 25 de julio al 10 de agosto en Callao, con boletos que van desde 160 hasta casi 700 pesos mexicanos. Villagrán compartirá escenario con un elenco de artistas, entre números aéreos, monociclos y payasos.