Alexander Acha y su esposa ya no podían concebir: Su bebé es un milagro, ¡un santo se los concedió!

En exclusiva, Alexander Acha nos comparte el milagro de vida que él y su esposa María Rojo de la Vega vivieron el pasado 6 de enero cuando le dieron la bienvenida a su tercer hijo: André. Ella había sido diagnosticada con Lyme, cuya enfermedad le había causado esterilidad y una desilusión muy grande.

“Hay un testimonio increíble detrás de este bebé que se llama André, un testimonio de fe muy bonito y real. Estoy muy contento y agradecido porque es un regalo de Dios”, expresó Acha sobre la llegada de su bebé

Tener más hijos era imposible era imposible para la pareja que lo había intentado todo, pero en un viaje que hicieron a Canadá, las cosas cambiaron de una manera inesperada.

“Fuimos a visitar a la familia política, dimos un tour y entramos al oratorio de San José, que es una Basílica muy importante de ahí. Nos dijeron que el fundador de ese lugar era un santo llamado San André Bessette, y la casita donde él vivió estaba al lado, así que fuimos a conocerla, estaba llena de prótesis, muletas y placas con testimonios de gente que se había curado.

“Ahí nos enteramos que San André Bessette tenía el don de curar a los enfermos y que en vida sanó a más de diez mil personas, pero expresaba que todo lo hacía San José porque cuando llegaba con los enfermos, les decía: ‘vamos a pedirle a San José que nos alcance este favor…’ y se ponía a rezar y a pedirle a San José”, relató el cantante, quien, en ese momento, no dudó en pedir por el ser que más ama en el mundo.

“Le dije a mi esposa: ‘vamos a pedirle a San André Bessette’, y yo le pedí que la sanara, que la curara y que pudiéramos tener un hijo más. Llevábamos mucho tiempo buscando su salud, habíamos visto muchos doctores y habíamos pasado por muchas decepciones, frustraciones y sufrimiento como familia, porque ella es muy joven y verla sufrir así me dolía mucho”, nos contó.

Pasó un año después de ese maravilloso viaje y “mi esposa empezó un tratamiento con una doctora italiana y ¡la curó!”, nos contó Acha sobre este primer milagro. Sin embargo, nos dijo que la doctora hizo hincapié en algo muy importante: “Le dijo a mi esposa: ‘Ya no tienes la infección, pero ya no puedes tener hijos. Los estragos que hizo la enfermedad no se pueden revertir’”.

De acuerdo con la especialista, las glándulas y el sistema endócrino de María Rojo de la Vega “estaba completamente devastado y le mandó un tratamiento de por vida, justo el medicamento que debía tomar hace que no pueda tener hijos…”, nos dijo Alexander, quien no imaginó que después de un tiempo el panorama sería otro.

“Pasaron cuatro años y de pronto mi mujer salió embarazada; entonces decidimos que el bebé se tenía que llamar André”, nos contó Alexander sobre este gran momento que hoy están viviendo.

“El niño nació la madrugada del 7 de enero, entre el 6 y 7 de enero, y nos enteramos de que justo esos son los días de San André Bessette. Así que esto es un milagro, yo soy testigo; ya no puedo volver a dudar. Fue algo muy fuerte que es imposible de planear, nosotros ya no estábamos buscando al niño y éste nació ese día.

“En ese momento supimos que esto había sido por obra de San Andrés, supimos que nuestra oración fue escuchada, esto venía del cielo, nuestro hijo vino porque Dios así lo quiso”, concluyó el cantante, quien ha logrado formar una hermosa familia junto a su esposa y sus tres hijos: Mikel, Kiara y ahora el pequeño André.