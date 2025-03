La emotiva reflexión de Justin Bieber que encendió las alarmas sobre su salud mental: ‘Si supieran...’

A pesar de que Justin Bieber aún es todo un referente en el mundo de la música a nivel mundial y cuenta con el cariño de miles de personas alrededor del mundo, el cantante reconoció que aún le queda un largo camino por recorrer en el tema de su salud mental.

En la actualidad, Justin Bieber se mantiene alejado de los escándalos mediáticos y se dedica a la crianza de Jack Blues, el hijo que procreó con Hailey Biebe r; no obstante aún se mantiene muy activo en su cuenta de Instagram con fotos y algunas reflexiones que resultan impactantes como la última que posteó.

¿QUÉ DIJO JUSTIN BIEBER SOBRE SU SALUD MENTAL?

A través de sus historias de Instagram, Justin Bieber sorprendió con un amargo reclamo ya que, aunque hay personas que siempre le recuerdan su valor como artista, él aún lidia con el pensamiento de que no es merecedor de tanto cariño y reconocimiento.

“Me han dicho toda la vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’. Y yo personalmente siempre me he sentido como un fraude”, se lamentó.

Esto dijo Justin Bieber del síndrome del impostor.

“Si supieran mis pensamientos, no estarían diciendo eso”, se lee en otra de las frases con la que Justin Bieber dejó entrever un estado vulnerable en él ya que, aceptó, hay más personas como él que se sienten incapaces de sobresalir.

La salud mental de Justin Bieber, sus escándalos en fiestas y su supuesta adicción a las drogas mantuvieron al cantante en el ojo del huracán durante varios años; sin embargo, como ahora ves el famoso está concentrado en una tarea más difícil: hacerle frente al síndrome del impostor sin caer en la depresión.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DEL IMPOSTOR?

De acuerdo con la Gaceta UNAM, el síndrome del impostor “es una creencia irracional que no permite al sujeto tener confianza en sí mismo. Pese a las pruebas fidedignas y al reconocimiento público, estos pacientes no creen tener mérito alguno (…) al no sentirse capaces, viven vigilantes y temerosos de que alguien descubra que cometieron un ‘fraude’ ”, se lee en un artículo del portal.

Justin Bieber no es el único que batalla contra ese trastorno, pues figuras como Neil Armstrong, Emma Watson, Howard Schultz e incluso Michelle Obama reconocieron en algún momento de su vida que también llegaron a sentirse así; de hecho, el síndrome es tan común que 7 de cada 10 personas lo han experimentado alguna vez.