La ‘Doctora Polo’ rompió el silencio y expuso la verdad de su supuesta boda con Ana Gabriel: ‘Vamos a aclarar’

En un inicio, se manejó la versión de que Ana Gabriel se había casado con una fan originaria de Perú que la “flechó” a primera vista de acuerdo con lo que el periodista Jorge Carbajal dijo en su momento; sin embargo, en los últimos días surgió una inquietante teoría que apuntó a que la novia fue en realidad... ¡la popular abogada Ana María Polo, reconocida por su programa “Caso Cerrado”!

En un inicio esta versión se manejó como una broma o un shippeo viral más; sin embargo, con el paso de las horas surgió un audio con la supuesta voz de Pati Chapoy confirmando esto e incluso una foto de la “boda” de Ana Gabriel con la “Doctora Polo” que hizo dudar a las personas más escépticas... ¿pero en serio las famosas se casaron?

¿Cuál es la verdad detrás de la “boda” entre Ana María Polo y Ana Gabriel?

En una entrevista con Javier Ceriani disponible en YouTube, la popular “Doctora Polo” se pronunció acerca del último chisme viral en el que se vio envuelta y aclaró de una vez por todas si de verdad se casó con Ana Gabriel o no.

A decir de la conductora de “Caso Cerrado”, tanto los audios con “la voz” de Pati Chapoy así como su foto de boda fueron elaborados con herramientas de inteligencia artificial, por lo que negó de forma contundente que entre ella y Ana Gabriel existiera un noviazgo y mucho menos un matrimonio como tanto se especuló... ¡hasta lamentó haber salido con “manzana de Adán” en la imagen!

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez (…) ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”, explotó Ana María Polo.

Con estas lapidarias palabras, la abogada Ana María Polo sepultó de una vez por todas las teorías de una relación sentimental con Ana Gabriel, al tiempo que lamentó el hecho de que ahora sea tan fácil crear imágenes y hasta audios falsos... ¿pero cuál fue la opinión de la cantante ante este bombazo que se convirtió en tendencia?

¿Qué se sabe de la boda secreta de Ana Gabriel?

Aunque Jorge Carbajal destapó en junio del 2024 que Ana Gabriel se había casado en secreto con una misteriosa fan peruana y la misma cantante apareció en una transmisión en vivo con un hermoso anillo , la famosa se “echó para atrás” y un mes después, en agosto, intentó acallar los rumores de su boda... ¿se arrepintió?

“Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto. Lo he dicho siempre: mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”, dijo la mexicana en declaraciones para POSTAmx.

¿Entonces sí hubo una boda para Ana Gabriel o no? La intérprete de “Luna” intentó ser clara al respecto; sin embargo, el hecho de que en su transmisión en vivo dijera literalmente que “en el año ’25 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel” sólo encendió las especulaciones aún más... ¡tal vez sólo quiere que su vida personal se mantenga al margen de su carrera!