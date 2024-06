Ana Gabriel confirmó que se casó: el VIDEO viral de su increíble anillo de matrimonio

La cantante está más contenta que nunca y ya alista una maravillosa luna de miel para pasarla con la persona que conquistó su corazón, esto de acuerdo con lo que ella misma anunció en una jubilosa transmisión en vivo en donde habló sobre este tema con sus seguidores.

Ana Gabriel es una persona muy discreta en cuanto a su vida personal se refiere: es por ello que hace unos días, cuando trascendió que la cantante había encontrado el amor con una joven fanática, los internautas se sintieron muy felices por la famosa, quien hace unas horas presumió todo lo dichosa que se siente en esta nueva etapa de su vida.

ASÍ SE VE EL ANILLO DE COMPROMISO DE ANA GABRIEL

A través de una transmisión en vivo que Ana Gabriel realizó en sus redes sociales y que pronto fue retomada por otras plataformas, la cantante le mostró la mano izquierda a sus seguidores en primer plano para que vieran el hermoso anillo que ahora lleva en su anular.

El diseño del anillo es sencillo, pero muy bello, según lo que puede verse en las imágenes: “Ya estoy casada”, confirmó la cantante con una enorme sonrisa en el rostro.

Por si esto fuera poco, Ana Gabriel también detalló que el próximo año se irá de luna de miel con su pareja una vez que acabe con todos sus compromisos laborales... ¡sin duda alguna, el viaje estará lleno de mucho lujo y también amor!

“En el año ’25 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no van a ir más que dos personas, somos dos nada más”, detalló la famosa en su video... ¡qué emocionante!