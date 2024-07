Ana Gabriel rompió el silencio sobre la teoría de que ‘Simplemente amigos’ está dedicada a Verónica Castro

Con más de 40 años de trayectoria, Ana Gabriel ha conseguido posicionar numerosos temas entre los primeros sitios de popularidad y convertirlos en himnos del desamor. Uno de los más populares es “Simplemente amigos”, que durante años se ha especulado, fue inspirada por Verónica Castro.

Después de tanto tiempo siendo interceptada con esta duda, la intérprete finalmente habló al respecto y expuso qué tan cierto es que esta melodía tiene un poco de su experiencia personal detrás.

Ana Gabriel contó si la letra de uno de sus más grandes éxitos es para Verónica Castro

En medio de una exitosa gira que la ha llevado a diferentes ciudades de Latinoamérica, Ana Gabriel se dio el tiempo de conversar con el público y lo hizo justo antes de interpretar una de las canciones que mayor furor causan entre sus fanáticos. Se trata de “Simplemente amigos”, cuya letra aborda una apasionada historia que, por diversas razones, no puede ser vivida públicamente y sus protagonistas se tienen que conformar con experimentar todos sus sentimientos a escondidas.

“No voy a aclarar mucho más que, de esta canción precisamente, si sacan las cuentas, esos que hablan deberían darse cuenta de que no está compuesta para la persona a la que dicen que se la hice”, empezó diciendo la cantante, quien sin decir nombres, dejó más que claro que hablaba sobre las versiones de que se basó en Verónica Castro para crearla.

Ana Gabriel aseguró que no le molestan estas teorías, sino que simplemente son falsas Getty

¿Para quién está dedicada ‘Simplemente amigos?

Sobre qué o quién fue exactamente la inspiración para componer esta melodía, Ana Gabriel fue muy clara en explicar que puede ser para quienes se sientan identificados y eso es suficiente para ella.

“Esta canción la hice porque Dios me la dio para ti, para aquel. Y no, no me avergüenzo de que digan que se la compuse, pero es lo que es; y es una gran mentira que yo se la haya hecho”, concluyó, terminando así con las teorías que por años trataron de averiguar cosas sobre su pasado amoroso.

Finalmente, la galardonada artista originaria de Sonora, siguió con su repertorio pensado para esta presentación, mostrándose alegre en todo momento. Lo anterior, se debería a lo feliz que es actualmente, sobre todo desde que reencontró el amor y presuntamente se casó en secreto con una misteriosa mujer que le robó el corazón.