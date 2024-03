La desgarradora revelación sobre la muerte de la mamá de Mariazel que conmovió a todos

En la actualidad, Mariazel Olle Casals es una de las personalidades más populares de Instagram, y no duda en compartir con sus más de cuatro millones de seguidores fotos y videos de su vida diaria, así como de su trabajo; sin embargo, en esta ocasión la conductora de TUDN fue más allá y reveló algo muy íntimo.

En los últimos días se ha vuelto muy popular un curioso trend en redes: la persona debe mostrar una fotografía de un momento en el que hubiera estado “destruida” sin que nadie tuviera conocimiento de ello, por lo que Mariazel decidió subirse al tren con una postal y un mensaje que conmovió a millones de personas.

MARIAZEL COMPARTIÓ UNA TRISTE HISTORIA SOBRE LA MUERTE DE SU MAMÁ, ¿QUÉ DIJO?

En el post, que actualmente acumula más de 33 mil Me gusta, podemos apreciar una foto de Mariazel cargando a su hija recién nacida; sin embargo la conductora, fiel al reto, reveló que aunque en la imagen aparece sonriendo la verdad es que la estaba pasando bastante mal.

“Era el momento más importante de mi vida y no podía creer que ya no estaba conmigo”

Unos días antes de que le tomaran esa foto, detalló Mariazel, su mamá había muerto, lo que la dejó devastada pero con un consuelo: había logrado conocer a su nieta antes de partir de este mundo. Esta revelación llamó la atención en especial debido a que la presentadora es muy reservada en cuanto a la relación que tuvo con su progenitora.

“Unos días antes mi mamá había fallecido… Era el momento más importante de mi vida y no podía creer que ya no estaba conmigo… Me queda el consuelo de que pudieron conocerse. Sé que mi mamá se esperó a conocerla para partir”, escribió la conductora.

Como era de esperarse, esta desgarradora publicación no tardó en recibir toda clase de reacciones por parte de los seguidores de Mariazel , quienes le mandaron mensajes de aliento y apoyo al darse cuenta de la triste verdad detrás de esta foto aparentemente alegre.

Actualmente Laia, la bebé que está cargando Mariazel en la foto, tiene 11 años y se encamina a seguir los pasos de su mamá en el mundo del entretenimiento.