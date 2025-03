La Casa de los Famosos All Stars: quién será el eliminado del lunes 10 de marzo, según la Inteligencia Artificial

El juego en La Casa de los Famosos All Stars comenzó su quinta semana con 19 habitantes. Las celebridades se enfrentaron hoy 6 de marzo al confesionario con un castigo flagelador y esta vez empezaron a mover las michas con más cuidado, evitando que sus votos sean anulados por La Jefa.

Tras una larga jornada de votaciones, con sanciones de La Jefa de por medio, los nuevos nominados de La Casa de los Famosos All Stars son: Luca Onestini, Lupillo Rivera, Uriel del Toro, Aleska Génesis, Caramelo, Paty Navidad. Con estos nombres tan fuertes en la placa, quien tenga el poder de salvación deberá jugar muy bien su ficha, porque el público no perdona y van por todo, son ellos los que tienen la última palabra.

Nominados 6 de marzo en la casa de los famosos all stars Instagram.

Antes de que los nominados queden en las manos de los televidentes que votan, la Inteligencia Artificial reveló el hombre la jugadora salvada y del habitante eliminado, ellos serían: Uriel del Toro y Naty Navidada, respectivamente.

Uriel del Toro sería el eliminado el 10 de marzo según la Inteligencia Artificial

Entre los famosos de la placa del 6 de marzo, al que veo con más posibilidades de ser eliminado es a Uriel del Toro. No es de los participantes más mediáticos ni ha generado tanta controversia como otros, lo que podría jugar en su contra en términos de apoyo del público.

Nominados 6 de marzo en la casa de los famosos all stars Captura Telemundo.

En cuanto a la salvación, Paty Navidad podría ser rescatada por Manelyk si considera que tenerla en la casa le conviene estratégicamente.

Laura Bozzo se enojó con La Jefa y la dejó callada

Laura Bozzo entró al confesionario enojada con La Jefa y en cuanto la escuchó para darle las indicaciones de sus votos, la presentadora peruana arremetió sin filtro. Luego de que La Jefa le pidiera a Laura que lanzara la ruleta, la famosa así reaccionó: ‘Sí, después de haber estado cinco veces tocando esa puerta para hacer una consulta, pero claro, ya se sabe que acá hay preferencias’.

“Después de haber estado 5 veces tocando esa puerta para hacer una consulta, se sabe que acá hay preferencias” 😭 OMG LAURA EXPUSO A LA PRODUCCIÓN EN VIVO GRITÉ #LCDLFAllStars pic.twitter.com/mpcM440UwK — nacho con O (@NachoConO) March 7, 2025

El perverso juego de la ruleta en La Casa de los Famosos All Stars que perjudicó a todos consistió en que cada uno de los famosos sancionados debía ponerla a girar con fuerza. La ruleta marcó entre 1 y 4 puntos que de caer allí, se le sumarían en contra ese jugador en la votación de hoy. Había tres chances para cada valor. Laura sumó 2 puntos.