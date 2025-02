Laura Bozzo desenmascaró a dos personajes clave de ‘La Casa de los Famosos All Stars’: ‘Los están usando’

Llegó la noche de las nominaciones en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y la previa al momento más tenso de la semana pone a prueba a los 22 participantes del reality. ¿Sirve tener una estrategia y mostrarse fuerte? o ¿es mejor tener un perfil bajo y que nadie te registre en las primeras semanas del juego?

Parece que la respuesta a la primera pregunta la tuvo Laura Bozzo al desvelar que hay un pacto entre el Cuadro Agua y el Cuarto Tierra organizado por Uriel del Toro. Una información clave en la noche de nominaciones, pues al parecer, nadie quiere estar bajo el yugo de un líder impuesto.

Laura Bozzo mandó mostró su desagrado con el pacto

En el Cuarto Agua parece que Lupillo Rivera quiere tomar el timón y ser el referente del grupo y por parte del Cuarto Tierra, Uriel, el capitán, mostró sus cartas y ahora está en la mira, pues tiene a Laura Bozzo respirando en su nuca para vigilar todos sus movimientos.

Según Laura Bozzo, las personas que están a la sombra de Lupillo y Uriel son tan inocentes que ‘no saben que los están usando de la peor manera’, y agregó la presentadora de Televisión. ‘A la primera que ellos agarren más poder, los primeros que van a caer, son ellos’.

Laura Bozzo en LCDLFALLSTARS: llegó el drama Instagram.

Laura Bozzo se mostró descontenta por el pacto que nació entre los dos cuartos. ‘A mí eso no me gusta ¿por qué? porque él no va a jugar limpio. El que organizó este pacto fue Uriel con Lupillo’. Esto dejó a todos en la casa en shock, pese a que algunos ya sabían de lo que estaba pasando.

Laura Bozzo deja el Cuarto Tierra y se va al Cuarto Agua

Uno de los cambios que este año tiene ‘La Casa de los Famosos All Stars’, es que habrán cambios de cuartos entre los participantes, pero no será una decisión salomónica ni democrática, será impuesta.

Por decisión de Alejandra y Lupillo, Laura Bozzo y Paty Navidad, de los Cuartos Tierra y Agua respectivamente, debieron armar maletas e intercambiar de cuarto. Esto abrió el juego a nuevas estrategias, filtración de información y nuevas amistades entre los jugadores de ‘La Casa de los Famosos All Stars’.