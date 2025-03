Eiza González explotó y salió en defensa de una famosa actriz que fue duramente criticada por su físico

Desde hace un par de días, una discusión ganó relevancia entre las personalidades de Hollywood: los ataques hacia Millie Bobby Brown por su apariencia física. A esta controversia recientemente se sumó Eiza González, quien mostró su empatía con la esposa de Jake Bongiovi y le hizo una sincera dedicatoria.

Eiza González se pronunció a favor de Millie Bobby Brown con una firme declaración

A través de su cuenta de Instagram, Eiza González se unió a la lista de celebridades que respaldaron a Millie Bobby Brown en la batalla para conseguir que se deje de hablar de su físico. Esto luego de que recibiera una ola de burlas, actos que despertaron el lado más sensible de la mexicana y la hicieron atreverse a decir lo que verdaderamente piensa.

“Es impactante y aterrador ver a adultos atacar a mujeres jóvenes que están explorando su identidad. Escogemos esta carrera por amor al arte, no para ser algún tipo de modelo a seguir. Es grotesco la poca vergüenza de las personas que hacen bullying disfrazado de reportajes por unos cuantos clics”, escribió la protagonista de “Ambulance”.

No es la primera vez que Eiza González aborda estos tópicos, pues desde hace tiempo decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre situaciones que considera injustas. Entre las discusiones que la artista ha abierto en línea, están los constantes señalamientos a los que las mujeres son sometidas por cuestiones relacionadas a su vida sentimental, tal como le ha pasado a ella al ser criticada por sus romances con diversos galanes.

Eiza González usó sus redes sociales para pronunciarse ante este tema Getty Archivo

¿Qué pasó con Millie Bobby Brown?

La estrella de “Stranger Things” compartió un poderoso mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde condenó la facilidad con la que se habla de la apariencia de terceras personas. Dicha molestia se originó luego de su imagen se convirtiera en objeto de burlas debido a que “aparenta mayor edad”, siendo comparada incluso con mujeres de 50 años cuando ella apenas está en sus 20.

“Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que me quedara congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que luciera como en la primera temporada de “Stranger Things”. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, fueron las palabras de Millie Bobby Brown que inspiraron a Eiza González para hablar de estas cuestiones.