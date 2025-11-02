Suscríbete
La asombrosa vida de Omahi antes de la Granja VIP: no era chistoso y quería cambiar al mundo

Antes de ser un influencer que hace bromas, fue un activista reflexivo y profundo

November 01, 2025 
Alejandro Flores
omahi.jpg

Los dos Omahis: en la Granja VIP y en su Instagram de 2019

“Ya casi somos 100 mil seguidores, no lo puedo creer”, publicó Omahi en abril de 2019 en su cuenta de Instagram.

Lejos estaba entonces de saber que cinco años después llegaría 5.6 millones en dicha red social y a 30 millones en TikTok.
Lo más asombroso de su caso es el radical cambio que se puede ver en el contenido de esa misma red social.
Parece como si fueran dos Omahis: uno antes de la pandemia, otro durante y después de ella.
El de antes de la pandemia es un Omahi con conciencia histórica, activista, ambientalista, profundo y reflexivo en torno a los problemas sociales que México no ha podido resolver en lo que va del siglo.

Los dos Omahis

El Omahi de la pandemia y de ahora es un bromista: juguetón, creativo pero poco profundo, sin más aspiración que provocar una risa a partir de provocar una confusión.

Omahi, desde 2018 y hasta mediados de 2021, se dedicó a cultivar el arte de fotografía y la posibilidad de expresar con sus imágenes el desencanto ante la necedad del hombre de contaminar y corromper.

omahi.jpg

Omahi fue activista

“Estamos a solo unos años de que la basura y los químicos que tiramos comiencen a hacer a los océanos tóxicos y los únicos que podemos evitar que eso suceda somos nosotros, es hora de hacer algo por el planeta”, escribió Omahi en una de sus más poderosas imágenes publicada en 2019.

Es una foto en la que se ve sumerge hasta el cuello en un espejo de agua en el que flotan una lata de cerveza y otras basuras.

“Desde hace tiempo tenía en mente una foto de esta manera, aproveche que vi basura en el mar para juntarla, hacer la foto y posteriormente tirarla. Arriesgué un poco mi cámara pero valió la pena y , el cambio verdadero esta en todos el tiempo se acaba”.

El encanto de las publicaciones de Omahi es que cada post era una galería en la que mostraba la foto final pero luego también incluía el proceso para hacerla y el lugar donde se tomó.

omahifoto.jpg

Omahi en “Las Vegas”

Así, por ejemplo, hay una foto en la que parece que Omahi está en Las Vegas pero en realidad sólo se tomó la imagen frente a un anuncio luminoso.

“Esta es una de las fotos mas difícil que he hecho en mi vida, arriesgando mi cámara al máximo e ingeniándomelas para poder tomármela”, escribió en otra imagen tomada en el mar.

omahifoto.jpg

Omahi mostraba el proceso de la foto

Actualmente, Omahi participa en La Granja VIP, donde se ha convertido en uno de los granjeros más polémicos por su tendencia a hacer nada, quedarse dormido y jugar el papel del flojo irresponsable.

Omahi La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
