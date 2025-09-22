Suscríbete
Famosos

La Academia de Cine Mexicano rinde homenaje a Daniel Bisogno con foto inédita; ¿hizo películas?

Daniel Bisogno formó parte del In Memoriam, segmento de los Premios Ariel en el que se recuerda los que fallecieron durante el año previo

September 21, 2025 • 
Alejandro Flores
ariel daniel bisogno.jpg

Daniel Bisogno en los Premios Ariel

Captura HBO

La entrega de los Premios Ariel a lo que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas considera lo mejor del cine se llevó a cabo este sábado 20 de septiembre y tuvo a “Pedro Páramo” como la máxima ganadora.

No obstante, hay que mencionar que la película producida por Netflix perdió en las categorías más importantes: Película y Dirección, premios que se otorgaron a “Sujo”, una película sobre la violencia generada por la inseguridad en México y sus consecuencias.
Es, además, una película apoyada por la UNAM y dirigida por mujeres: Fernanda Valadez y Astrid Romero.

¿Por qué se incluyó a Daniel Bisogno en el In Memoriam de los Premios Ariel?

Durante la ceremonia, como cada año, se llevó a cabo el segmento de In Memoriam, en el cual se recordó a los actores, actrices, directores, productores que murieron durante el año previo.
El segmento consistió en proyectar en la pantalla gigante del teatro fotografías, muchas de ellas desconocidas públicamente hasta ahora, de estos personajes como una forma de recordarlos y rendirles tributo.

Luto en el espectáculo
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
deborah estrella.jpg
Famosos
Luto y consternación por la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario, en accidente aéreo
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
debora-estrella--.jpg
Famosos
Débora Estrella y la escalofriante última publicación en Instagram, horas antes de su muerte
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ABELITO-LLORA.jpg
Famosos
La decepción de Abelito tras confundir a Daniel Sosa con su papá: “Tiene la voz parecida”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Por supuesto, se decidió que la primera estrella en aparecer fuera Silvia Pinal: De ella no se proyectó fotografía sino una secuencia de la película “Si volvieras a mí”, en la que la diva del cine mexicano (que murió en noviembre de 2024) aparece inetrpretando la canción del mismo nombre.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 7.32.38 PM.jpeg

Silvia Pinal abrió el In Memoriam

Captura HBO

La aparición de Daniel Bisogno en los Premios Ariel

Enseguida aparecieron las fotos del resto de los homenajeados, entre ellos, de manera sorpresiva, Daniel Bisogno, el conductor de Ventaneando que murió el 20 de febrero de este 2025.
La fotografía que se presentó en este In Memoriam de los Premios Ariel es una en la que aparece un Bisogno muy joven, con chamarra de mezclilla deslavada y mirada inocente.
Se trata de una imagen en blanco y negra que es parte del álbum de la familia y que no se conocía hasta ahora.
Daniel Bisogno aunque fue muy popular con su faceta de conductor de televisión, tiene su historia con el cine. A los 5 años hizo su debut luego de que su mamá lo llevaba a todos os castings posibles. La película se llamó “Fieras contras fieras”, una comedia de picardía con Carmen Salinas y Resortes.
Luego tuvo un papel incidental en “Ya nunca más”, la popular película de Luis Miguel donde Gonzalo Vega es su papá y el cantante pierde la pierna. En adelante, su carrera se desarrolló más en cine y teatro.

Daniel Bisogno.jpeg

Fue homenajeado durante la premiación

Captura HBO

De hecho, la foto tenía la leyenda: “Actor y periodista”.
También se incluyó a las cantantes Paquita la del Barrio y Dulce, quienes son más conocidas por su carrera en la música, spero también estuvieron involucradas en el cine: Paquita tiene créditos en tres películas y Dulce en dos.

Daniel Bisogno Premios Ariel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
guana y alexis ayala.jpg
Famosos
Alexis Ayala revela lo que piensa de Guana: “se va a oír feo lo que voy a decir”
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
daniel sosa y abelito.jpg
Famosos
Daniel Sosa le da la razón el público y pide a La Casa que comuniquen a Abelito con su papá
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
papa de abelito.jpg
Famosos
Así es la tienda, la casa y el pueblo donde vive el papá de Abelito
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
laisla desafío extremo.jpg
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
jacqueline-andere-.jpg
Telenovelas
5 telenovelas de Jacqueline Andere, musa de Ernesto Alonso pese a que ella admite: “No soy buena para llorar”
La actriz Jacqueline Andere, con 65 años de trayectoria, recibirá este 20 de septiembre el Ariel de Oro 2025
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana traicion.jpg
Famosos
Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiky en nominaciones
Los videos muestran lo que realmente piensa hacer el Guana si gana la salvación
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Fans de Emiliano Aguilar descubren preocupante detalle en uno de sus videos
“No hagas eso”, le reporcharon varios de sus seguidores
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-llamada-daniel-sosa-guana.jpg
Famosos
¿Cuál fue el mensaje para Guana que Daniel Sosa le dio a Abelito?..."Vengo aquí como parte de la producción”
Abelito no pudo ocultar su cara de enojo.
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero