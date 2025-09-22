La Academia de Cine Mexicano rinde homenaje a Daniel Bisogno con foto inédita; ¿hizo películas?

La entrega de los Premios Ariel a lo que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas considera lo mejor del cine se llevó a cabo este sábado 20 de septiembre y tuvo a “Pedro Páramo” como la máxima ganadora.

No obstante, hay que mencionar que la película producida por Netflix perdió en las categorías más importantes: Película y Dirección, premios que se otorgaron a “Sujo”, una película sobre la violencia generada por la inseguridad en México y sus consecuencias.

Es, además, una película apoyada por la UNAM y dirigida por mujeres: Fernanda Valadez y Astrid Romero.

¿Por qué se incluyó a Daniel Bisogno en el In Memoriam de los Premios Ariel?

Durante la ceremonia, como cada año, se llevó a cabo el segmento de In Memoriam, en el cual se recordó a los actores, actrices, directores, productores que murieron durante el año previo.

El segmento consistió en proyectar en la pantalla gigante del teatro fotografías, muchas de ellas desconocidas públicamente hasta ahora, de estos personajes como una forma de recordarlos y rendirles tributo.

Por supuesto, se decidió que la primera estrella en aparecer fuera Silvia Pinal: De ella no se proyectó fotografía sino una secuencia de la película “Si volvieras a mí”, en la que la diva del cine mexicano (que murió en noviembre de 2024) aparece inetrpretando la canción del mismo nombre.

Silvia Pinal abrió el In Memoriam Captura HBO

La aparición de Daniel Bisogno en los Premios Ariel

Enseguida aparecieron las fotos del resto de los homenajeados, entre ellos, de manera sorpresiva, Daniel Bisogno, el conductor de Ventaneando que murió el 20 de febrero de este 2025.

La fotografía que se presentó en este In Memoriam de los Premios Ariel es una en la que aparece un Bisogno muy joven, con chamarra de mezclilla deslavada y mirada inocente.

Se trata de una imagen en blanco y negra que es parte del álbum de la familia y que no se conocía hasta ahora.

Daniel Bisogno aunque fue muy popular con su faceta de conductor de televisión, tiene su historia con el cine. A los 5 años hizo su debut luego de que su mamá lo llevaba a todos os castings posibles. La película se llamó “Fieras contras fieras”, una comedia de picardía con Carmen Salinas y Resortes.

Luego tuvo un papel incidental en “Ya nunca más”, la popular película de Luis Miguel donde Gonzalo Vega es su papá y el cantante pierde la pierna. En adelante, su carrera se desarrolló más en cine y teatro.

Fue homenajeado durante la premiación Captura HBO

De hecho, la foto tenía la leyenda: “Actor y periodista”.

También se incluyó a las cantantes Paquita la del Barrio y Dulce, quienes son más conocidas por su carrera en la música, spero también estuvieron involucradas en el cine: Paquita tiene créditos en tres películas y Dulce en dos.

