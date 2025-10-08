‘Kiko’ le pide a Bad Bunny que colaboren juntos tras ver sketch de ‘El Chavo del 8’

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral”.

El sketch que realizó Bad Bunny de ‘El Chavo del 8’, donde se le puede ver como ‘Kiko’ y que se hizo viral en las redes sociales, provocó diversas reacciones entre usuarios, particularmente del actor Carlos Villagrán, quien sorprendió a todos con una petición.

Al igual que Florinda Meza, ‘Kiko’ reaccionó al ver la parodia del reguetonero durante la emisión de ‘Saturday Night Live’ en el estreno de la temporada 51, en el que rindió un homenaje a la comedia de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

La participación del puertorriqueño estuvo llena de referencias a la cultura latina, además de volverse una respuesta en español a los integrantes del movimiento trumpista ‘Make America Great Again’ que reaccionaron con furia a la noticia de que será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl.

En la parodia, los integrantes de ‘Saturday Night Live’ dieron vida a ‘El Chavo’ (Marcello Hernández), ‘Doña Florinda’ (Chloe Fineman), ‘La Chilindrina (Sarah Sherman) y ‘Don Ramón (Andrew Dismukes).

Kenan Thompson actuó como ‘El Señor Barriga’, al que le llamaron en inglés ‘Mr. Stomach’, mientras que el ‘Profesor Jirafales’ fue interpretado por el actor hollywoodense Jon Hamm, conocido desde la serie ‘Mad Men’.

La actuación del intérprete de ‘Weltita’ no pasó desapercibida y muchas personas destacaron que logró capturar la esencia graciosa de ‘Kiko’, incluso imitando sus característicos cachetes inflados.

Cabe destacar que frases clásicas como ‘Chusma, chusma’ o ‘Mamá’ fueron adaptadas al idioma inglés.

Ante el éxito del sketch que le dio la vuelta al mundo, el actor Carlos Villagrán reaccionó de inmediato y contestó con humor “Bad Bunny me tocará cantar ‘El sapito’ a tu estilo. Ayúdenme a que Benito lo vea”, escribió el ‘Kiko’ original.

¿Qué dijo Florinda Meza del sketch?

La actriz, viuda de Gómez Bolaños, aplaudió la parodia, pero hizo énfasis en la interpretación de Bad Bunny como ‘Kiko’.

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, escribió Florinda Meza.

Y también agradeció al intérprete por mostrar la magia de ‘El Chavo del 8’ a nivel internacional y mantener la ilusión del romance entre ‘Doña Florinda’ y el ‘Profesor Jirafales’.

“Yo le agradezco este homenaje a ‘Saturday Night Live’, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio ‘Bad Bunny’. Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa... Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al ‘Profesor Jirafales’ y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre”, finalizó.

También ‘La Chilindrina’ se pronunció…

María Antonieta de las Nieves también aplaudió la interpretación de todos los actores que participaron en el sketch y agradeció a Sarah Sherman por darle vida a su icónico personaje en esta versión.

“Muchas gracias a SNL por darle vida a ‘El Chavo’. Gracias @sarahsquirm por el increíble trabajo y @badbunnypr por hacerlo inolvidable”, escribió en Instagram.

Por último, la cuenta oficial de ‘Chespirito’ en Instagram también reaccionó al homenaje de Bad Bunny, pero lo hizo al estilo de ‘El Chavo del Ocho’: “¡Qué bonita vecindad! Está padrísima”, se lee.

