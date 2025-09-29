Suscríbete
Famosos

Confirman que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl

Esta será la primera vez que un latinoamericano protagonice este evento desde 2020.

September 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Bad Bunny.jpg

Bad Bunny fue anunciado como el artista encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LX.

Getty - Rodrigo Varela

El popular reguetonero puertorriqueño será el evento principal del Super Tazón.

El cantante y compositor puertorriqueño, Bad Bunny, fue confirmado para protagonizar el medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en San Francisco.

Benito Martínez Ocasio hará historia el 8 de febrero de 2026 donde aparecerá por segunda vez en el evento más importante de la NFL tras acompañar a Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Sin embargo, esta vez será la estrella estelar del Super Tazón, según anunció Apple Music durante el Sunday Night Football del 28 de septiembre entre Green Bay y Dallas.

Rumores indicaban que la protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX sería Adele o Miley Cyrus, pero finalmente Bad Bunny fue el elegido para el espectáculo del “Súper Domingo”.

A través de redes sociales, Apple Music dio el anuncio oficial luego de que aprovecharan el juego del domingo por la noche para sorprender a los fans de la NFL con la noticia.

Cabe destacar que, antes de la revelación oficial, varios medios de comunicación internacionales adelantaron la noticia de que el puertorriqueño se uniría a la prestigiosa lista de artistas seleccionados para cantar en el Super Bowl.

Esta será la primera vez que un latinoamericano protagonice este evento desde 2020 cuando Shakira, nacida en Colombia, se lució junto a Jennifer Lopez.

El Super Bowl LX Halftime Show se celebrará en el Levis Stadium de San Francisco el 8 de febrero, lo que significa que Bad Bunny tendrá que visitar Estados Unidos después de dejar ese país fuera de su gira mundial, que incluyó una residencia en Puerto Rico.

Al respecto, el cantante comentó en X: “Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”.

El cantante reveló recientemente que su decisión estuvo motivada por las recientes deportaciones masivas de la administración de Donald Trump contra latinos. Cuando se le preguntó si su decisión era de preocupación para los fans latinos, Bad Bunny respondió: “Hombre, honestamente, sí“.

“Hubo muchas razones por las que no actué en Estados Unidos, y ninguna de ellas se debió al odio; he dado conciertos allí muchas veces… Todos mis conciertos allí fueron un éxito. Todos fueron magníficos”, escribió.

A pesar de la popularidad de Taylor Swift, y su relación con el jugador de Kansas City, Travis Kelce, la estadounidense tampoco estará en el medio tiempo del Super Bowl LX.

De esta forma, el popular reguetonero puertorriqueño será el evento principal del Super Tazón luego de que Kendrick Lamar dejara opiniones divididas en el evento de 2025.

Bad Bunny
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
galilea montijo (1).jpg
Famosos
¿Qué significa el vestido que usó Galilea Montijo en la última eliminación de La Casa de los Famosos?
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
casa de los famosos ultima eliminacion (2).jpg
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah-alexis---.jpg
Famosos
Último Posicionamiento de La Casa de los Famosos México 3: Dalilah vs. Alexis
September 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
escorpion dorado la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Escorpión Dorado entra a LCDF y enfrente de todos dice quiénes son los villanos
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
cinthia aparicio alexis ayala (1).jpg
Famosos
Cinthia Aparicio no se queda callada en medio de acusaciones contra su marido Alexis Ayala
La esposa de Alexis reaccionó en redes sociales luego de los señalamientos de Paty Díaz
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
escorpion dorado la casa de los famosos.jpg
El Escorpión Dorado trollea a Alexis Ayala con su propia frase: “a mí me pagan por esto”
El influencer entró a La Casa de los Famosos y fue Alexis Ayala el blanco de sus chistes más ácidos
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
yadhira-carrillo-caras.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo revela la enseñanza que le dejó lo vivido con Juan Collado: “La felicidad está dentro de ti”
La protagonista de ‘Los hilos del pasado’ cambió su concepto del amor.
September 28, 2025
 · 
TVyNovelas
ricardo-ofarrill--.jpg
Famosos
Ricardo O’Farrill en ‘Corto circuito': Así se despide de las adicciones y clínicas de rehabilitación
El standupero deja atrás un capítulo oscuro de su vida y los fondos que tocó.
September 28, 2025
 · 
Nayib Canaán