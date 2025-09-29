Confirman que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl

El popular reguetonero puertorriqueño será el evento principal del Super Tazón.

El cantante y compositor puertorriqueño, Bad Bunny, fue confirmado para protagonizar el medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en San Francisco.

Benito Martínez Ocasio hará historia el 8 de febrero de 2026 donde aparecerá por segunda vez en el evento más importante de la NFL tras acompañar a Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Sin embargo, esta vez será la estrella estelar del Super Tazón, según anunció Apple Music durante el Sunday Night Football del 28 de septiembre entre Green Bay y Dallas.

Rumores indicaban que la protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX sería Adele o Miley Cyrus, pero finalmente Bad Bunny fue el elegido para el espectáculo del “Súper Domingo”.

A través de redes sociales, Apple Music dio el anuncio oficial luego de que aprovecharan el juego del domingo por la noche para sorprender a los fans de la NFL con la noticia.

Cabe destacar que, antes de la revelación oficial, varios medios de comunicación internacionales adelantaron la noticia de que el puertorriqueño se uniría a la prestigiosa lista de artistas seleccionados para cantar en el Super Bowl.

Esta será la primera vez que un latinoamericano protagonice este evento desde 2020 cuando Shakira, nacida en Colombia, se lució junto a Jennifer Lopez.

El Super Bowl LX Halftime Show se celebrará en el Levis Stadium de San Francisco el 8 de febrero, lo que significa que Bad Bunny tendrá que visitar Estados Unidos después de dejar ese país fuera de su gira mundial, que incluyó una residencia en Puerto Rico.

Al respecto, el cantante comentó en X: “Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”.

El cantante reveló recientemente que su decisión estuvo motivada por las recientes deportaciones masivas de la administración de Donald Trump contra latinos. Cuando se le preguntó si su decisión era de preocupación para los fans latinos, Bad Bunny respondió: “Hombre, honestamente, sí“.

“Hubo muchas razones por las que no actué en Estados Unidos, y ninguna de ellas se debió al odio; he dado conciertos allí muchas veces… Todos mis conciertos allí fueron un éxito. Todos fueron magníficos”, escribió.

A pesar de la popularidad de Taylor Swift, y su relación con el jugador de Kansas City, Travis Kelce, la estadounidense tampoco estará en el medio tiempo del Super Bowl LX.

De esta forma, el popular reguetonero puertorriqueño será el evento principal del Super Tazón luego de que Kendrick Lamar dejara opiniones divididas en el evento de 2025.

