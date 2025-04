¿Karla Panini le hizo brujería a Memo del Bosque? La cruda revelación de la hermana de Karla Luna

La mañana del pasado 7 de abril de 2025, se dio a conocer la muerte de Memo del Bosque, quien perdió la vida a los 62 años después de una dura batalla contra el cáncer. A la par de esta confirmación, se revivieron algunos de los escándalos más sonados en los que se vio involucrado el productor, incluyendo las especulaciones de que Karla Panini le había hecho un trabajo de brujería para perjudicarlo, una teoría que fue abordada directamente por la hermana de Karla Luna con una espeluznante declaración.

La hermana de Karla Luna señaló que le parece posible la brujería de Karla Panini en contra de Memo del Bosque

Tras el lamentable fallecimiento del esposo de Vica Andrade, Kika Luna habló acerca de los mejores recuerdos que guarda de Memo del Bosque, al que conoció gracias a los proyectos en los que colaboraba con su consanguínea antes de que enfermara. En esta charla con Elisa Beristain, además de reconocer la gran persona que era el empresario, la hermana de Karla Luna reconoció que, al menos para ella, sí suena lógica la teoría de que Karla Panini hizo trabajos de brujería para enfermarlo, lo que explicaría su deterioro físico.

“Ni tantito (lo duda). Aunque la gente me juzgue de loca, pero pues lamentablemente aquí existe gente buena y gente mala. Y aunque se quieran poner una venda en los ojos, existe la religión, existe la brujería. Todo eso que la ‘señora innombrable’ dice que no existe y hasta se burla de uno. Yo no dudo ni tantito porque ella no quedó en buenos términos con el señor, mi excuñado (Américo Garza) tampoco quedó en buenos términos. Así que no dudo que esa pareja del mal lo haya hecho”, condenó, aseverando que si la relación profesional entre su hermana y Memo terminó, fue porque la obligaron y no porque ella no se sintiera cómoda trabajando con él.

¿Cómo surgieron los rumores de que Karla Panini ‘embrujó’ a Memo del Bosque?

En 2024, cuando ya se sabía sobre su diagnóstico de cáncer, Memo del Bosque fue cuestionado respecto a las especulaciones de que Karla Panini le había hecho brujería, acto que tendría la intención de causarle mal. En ese momento, el productor de “Nosotros los guapos” confirmó que sí se llegó a enterar de que “lo estaban trabajando”, aunque no dijo qué pensaba de esto, ni si ella era realmente la responsable.

“Alguna vez escuché que hasta a mí me tenían clavado con agujas y no sé qué. O algo así escuché, que tenían una foto. Yo no hago caso en esta parte, no me involucro”, apuntó, esquivando también dar preguntas incorrectas hacia la llamada “comadre güera”.