Memo del Bosque revela que Karla Panini le hizo brujería

Karla Panini no deja de ser tendencia en redes sociales, en la que es altamente criticada y rechazada. Ahora, la comediante vuelve a ser noticia luego de que se diera a conocer que supuestamente ella le habría hecho brujería a un conocido productor.

Fue Memo del Bosque quien en un encuentro con los medios de comunicación, contó su versión de cómo fue la experiencia de trabajar junto con Karla Panini.

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón, la época que yo vivo con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas”, expresó.

Sobre el rumor que se escuchó de que Karla Panini le habría hecho brujería a él, así respondió a la prensa:

“Alguna vez escuche que hasta creo que a mí me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuche que una foto, no hago caso en esta parte, no me involucro no sé quién haya tenido la razón.” comentó el productor.