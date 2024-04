Karla Panini arremetió contra los haters tras su funa mundial: ‘Me pueden cancelar mil veces’

Karla Panini y su sonada “traición” a Karla Luna volvieron a sonar fuerte en redes luego de que una influencer surcoreana retomara su historia

“La lavandera” ya está harta de esta vieja controversia que ha intentado aclarar sin éxito y ahora, ante el riesgo de que sea cancelada a nivel internacional como muchos internautas lo propusieron, Karla Panini respondió con unas palabras repletas de molestia.

¿Realmente a Karla Panini no le importó ser funada de vuelta en redes? A pesar de que ella quiso demostrar que las burlas la tienen sin cuidado, a decir de muchos internautas ella sólo se dejó ver más “ardida": este fue su video de respuesta que desató más burlas hacia ella.

“NO ME IMPORTA SER ODIADA MUNDIALMENTE...”

Karla Panini inició su video publicado en Instagram asegurando que, mientras miles de personas perdían su tiempo con su supuesta cancelación y sus burlas, ella estaba realizando actividades productivas:

“La gente no me quiere mundialmente... no pasa nada, eso es lo de menos”

“Mientras ustedes me estaban funando y cancelando, yo estaba haciendo ejercicio y haciendo todo lo que debo de hacer todos los días que es vivir, punto”, expresó la comediante, quien reconoció que, aunque sabe que ahora es viral a nivel internacional, no sabe qué hacer con ello porque no es relevante para su vida, aunque aseguró que investigará cómo sacar ventaja de esta fama:

“Voy a checar cómo podemos sacar ventaja de esa viralidad mundial (...) vamos a ir viendo qué podemos hacer y soporten más y más”, expresó Panini, quien por otro lado expresó sus dudas acerca de cómo podría afectarla una cancelación mundial.

“No nací con las cancelaciones... ¿Ya no puedes sacar seguro social? ¿No puedes sacar créditos en casa? ¿Qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar?”, señaló la famosa.