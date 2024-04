Karla Panini reveló que se arrepintió de tener un hijo con Óscar Burgos: ‘No fue la mejor decisión’

Karla Panini causó un impacto muy profundo entre sus seguidores luego de que aceptara en un podcast que se había arrepentido de elegir a Óscar Burgos

La exlavandera y Óscar Burgos tuvieron un fugaz matrimonio que sólo duró cinco años debido a las serias diferencias que la pareja llegó a tener y que culminaron en su divorcio; fruto de esa relación nació César Gabriel.

Karla Panini aceptó, desde hace mucho tiempo, que se había equivocado con Óscar Burgos, y aunque aceptó que ama a su hijo César Gabriel con todo el corazón, la decisión de formar una familia con “ El perro Guarumo ” como papá fue errónea debido a una serie de razones que trató a profundidad en el podcast Mal influencers.

¿QUÉ DIJO KARLA PANINI SOBRE ÓSCAR BURGOS?

En alguna ocasión, Óscar Burgos ya había hablado de su boda con Karla Panini en un segmento del programa de YouTube Viejos lobos de mar; en aquella ocasión, el comediante aseguró, enfático, que el matrimonio “fue lo más horrible del mundo para ella y para mí", afirmación que recientemente confirmó ella también.

“Honestamente, nunca debí haber tenido un hijo con Óscar. Es la verdad, yo siempre lo digo”

Karla Panini aseguró en Mal influencers que, aunque adora a su hijo, sí se arrepiente en la actualidad de haberlo tenido con “El perro Guarumo":

“Honestamente, nunca debí haber tenido un hijo con Óscar. Es la verdad, yo siempre lo digo. No fue mi mejor decisión. No fue la mejor elección”, aseguró Karla, quien dijo que el arrepentimiento llegó a tal grado que por ello la pareja no duró casada mucho tiempo: “Al final de cuentas por eso tuvimos un divorcio”, expresó.