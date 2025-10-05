Suscríbete
Famosos

Karina Torres y Wendy Guevara se burlan de Paola Suárez cuando quiso ser diputada y ella se la regresa

Las 3 Perdidas se juntaron en una postgala de La Casa de los Famosos México

October 04, 2025 • 
Alejandro Flores
wendyguevarapaola suraez.jpg

Karina Torres y Wendy Guevara: risa y risa

Instagram

Karina Torres y Paolita Suárez llegaron a La Casa de los Famosos para participar en la pregala y postgala, que son conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

La reunión del trío Torres, Suárez y Guevara hizo que la gala tuviera momentos hilarantes con una que otra leperada de por medio.
Se animaron también, por ejemplo, a bailar el paso de la iguana, que es complicado porque hay que poner el pecho al piso y levantar la cadera al mismo tiempo que mover los pies alternadamente.
Por supuesto también hablaron de sus favoritos, lo que provocó un típico momento de Las Perdidas.
Wendy: ¿Ya votaste Paola?
Paola: Ya, ya voté
Karina: ¿Por quién votaste?
Paola: No lo pudo decir... es secreto
Wendy (con una carcajada): ¡No es cierto, ni que fueran las elecciones!

Finalmente Paola aceptó que sus votos han sido por Aldo y Aaron Mercury cuando todavía estaba en La Casa.
Karina por su parte, reveló que su favorito en Abelito y por él ha votado esta semana.

La elección que perdió Paola Suráez

En el proceso electoral de 2024 (en el que se renovaron autoridades locales y federales) Paolita Suárez participó como candidato al distrito 5 de León, en las elecciones estatales.
Su postulación provocó incluso una discusión en torno al nombre que debería aparecer en la boleta electoral: la autoridad definió que su candidatura se presentara tanto con su nombre registrado como el de Paolita Suárez.
Los resultados, no obstante, fueron adversos.

@mitchchismeyuber

#paolitasuarez

♬ sonido original - Mitch Chismeyuber

El tema salió a colación durante la postgala de ViX, justo cuando hablaron de los votos que han dado para los habitantes de La Casa.
Wendy le hizo burla y le recordó que ella apenas y consiguió 500 votos cuando quiso ser diputada.

“Y ahí andaba en la colonia pidiendo el voto”, recordó Karina Torres.

Paolita apenas y reaccionó con un comentario resignado: “Fueron 480 votos”.
En realidad, Paolita Suárez obtuvo 3 mil 300 votos, poco más del 2%.

Sin embargo, en otro momento de la post gala, Paolita Suárez dio su opinión sobre cómo ha visto a los conductores de este segmento que solo se puede ver por ViX.
De Margaleff dijo que era divertido y que lo hacía muy bien. El propio Ricardo le preguntó entonces: ¿Y Wendy?
Paolita entonces reviró:

“Pues Wendy tiene salud”.

Wendy Guevara
 Paola Suárez Karina Torres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
