Karina Torres se deja querer; ¿quién es el doctor que la besó, abrazó y acarició?

La influencer publicó un video del momento y con la leyenda: "Encontré ami crush"

November 09, 2025 
Alejandro Flores
Karina Torres y el Doctor congeniaron

Paolita Suárez no pudo sino taparse la boca con la mano en señal de asombro.

Frente a ella, el Doctor Miguel toma por la cintura a Karina Torres, la atrae hacia él y luego le da un largo beso en la boca mientras sus cuerpos se bambolean.
El video se grabó la noche de este 8 de noviembre durante un evento en el que las influencers estuvieron como conductoras y se viralizó en cuestión de horas.

“Sentí cosas de chava”, “sí que el doctor le traía ganas a Karina”, fueron algunos de los comentarios que el video generó en redes sociales.

Karina Torres actualmente está de gira con la obra de teatro “El Tenorio Cómico”, donde dará funciones este fin de semana en Ciudad Juárez. En su perfil de Instagram publicó un video donde muestra que aprovechó para visitar la Casa Museo de Juan Gabriel.
Pero en ese mismo perfil también publicó el video en donde el doctor Miguel la besa apasionadamente como parte del show.

¿Está soltero el Doctor Miguel?

El Doctor Miguel es un influencer que tiene 2.1 millones de seguidores en Instagram. Efectivamente es médico y se ha hecho popular por los videos explicativos donde hace divulgación científica enfocada en temas de salud y sexualidad.

Tiene, por ejemplo, videos donde le pone escala del 1 al 10 a los preservativos pero también hay otro donde explica lo que le sucede a nuestro cerebro cuando tenemos pesadillas.

El Doctor Miguel Padilla (su nombre completo) tuvo hasta mediados del 2024 un relación formal con otro influencer de la medicina, el doctor Juan López.
Se conocieron desde 2021 y siempre mantuvieron un noviazgo de puertas abiertas: hacían videos juntos, publicaban en colaboración y hablaban públicamente de su relación.

La relación terminó en 2024

Eso cambió hacia enero de 2024 cuando se comenzó a notar un distanciamiento en redes sociales. Para octubre de ese año el final era evidente y Juan decidió hacer una declaración pública.

“De verdad, me cansé. Y no, hace meses no tengo pareja, hace meses que estoy soltero y si no lo dije en su tiempo era porque no se ocupaba”

Así que actualmente el Doctor Miguel está soltero y el shippeo con Karina Torres está en su punto más álgido, sobre todo porque la propia Karina publicó el video de su beso en sus historias de Instagram, donde aparece la leyenda: “Encontré a mi crush”.

Karina Torres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
