Famosos

Karina Torres, de Las Perdidas, rememora el beso del doctor Miguel: “Sentí cosas de chava”

La influencer cuenta que incluso tuvo una fantasía mientras se besaban

November 09, 2025 • 
Alejandro Flores
miguelkarinatorres.jpg

Los influencers contaron sus experiencias cada uno en sus redes

Instagram

Con humor que la caracteriza, Karina Torres recordó el beso que le dio el doctor Miguel durante un evento en el que ambos participaron.

“Qué tal ese lavado de garganta”, dijo en un video dirigido a sus seguidores y en referencia a que el beso fue largo y apasionado.
El doctor Miguel también habló del beso en sus redes sociales. Dijo que Karina siempre le ha parecido un mujer muy guapo y que cuando la tuvo enfrente no pudo aguantar las ganas de pedirle permiso de darle un beso.
Y huele muy rico así que no podía perder la oportunidad”, contó en su cuenta de Instagram en donde, dijo, le llegaron más de 300 preguntas sobre lo que pasó la noche de este 7 de noviembre.

Para Karina Torres la experiencia fue igual de emocionante. En el relato que hace para sus seguidores, constantemente alaba el encanto del doctor Miguel.

“Me gustó harto porque me agarró de la cintura y me sentí como un quesito, hermanas; me sentí de esas espaldas chiquitas que la nariz se me hacia... no sé, como que sentí cosas de chavas”

La fantasía de Karina Torres cuando la besó el doctor Miguel

El doctor Miguel, con 2.1 millones de seguidores en Instagram, solo ha tenido una relación pública y fue con el doctor Juan López, otro influencer con quien se conoció desde 2021 pero cuya relación de noviazgo terminó en 2024.
Karina Torres, por su parte, se define en tono de broma como una migajera, lo que hace evidente que está soltera. Lo que contó del beso es que fue un acto consensuado desde antes pero que en el momento resultó más apasionado de lo que pensaba.

“Voy a decir una cosa: yo le pedí permiso a él de darle un beso y él me dijo: sí, no tengo problema. Ya luego yo quise andar de migajero y rogarle pero me detuve porque apenas lo conocí ese día”.

doctormiguel y karinatorres.png

“Me sentí como un quesito”, dijo

Instagram

Miguel, de hecho, también habló de la posibilidad de salir e invitarla a cenar pero igual que Karina, dice que se detuvo para no parecer demasiado desesperado.
Karina por su parte, tuvo incluso una fantasía mientras se besaban.

“Ya me imaginaba caminando con él.. como una familia perfecta. Ay no, la verdad está muy guapo pero nada que ver, él siempre fue muy respetuoso”.

Ni Karina ni Miguel dijeron si después del evento en el que se besaron han vuelto a tener contacto.

Karina Torres Las Perdidas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
