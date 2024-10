Karime Pindter aclaró si es cierto que Brenda Bezares controla a Mario Bezares: ¡no podrás creerlo!

Desde hace varios días comenzó a surgir una inquietante teoría sobre el extraño plan que habría preparado Brenda para hacerse famosa a costa de “Mayito”, y es que a decir de muchos internautas, es extraño que ahora la esposa de Mario Bezares aparezca en todas partes a su lado e incluso hasta llegue a interrumpirlo en sus participaciones.

Las especulaciones sobre que Brenda Bezares manipula a su esposo para robarle el protagónico en todas las entrevistas y programas a los que se presenta llegaron a tal grado, que hasta la misma “Matrioshka” se pronunció sobre el escándalo, ¿qué dijo Karime Pindter sobre la relación de “Mayo, Mayito” con su esposa?

¿BRENDA BEZARES MANIPULA A MARIO BEZARES PARA SER FAMOSA?

En un video que subió hace unos días a su cuenta de Instagram, Karime Pindter apareció bailando al lado de Brenda Bezares y “Mayito"; la grabación muy pronto se popularizó, pero también fue objeto de críticas por parte de los internautas.

“No le echen hate a Brenda, es lo máximo, Mario está donde está por ella, es un mujerón”

“Me caía tan bien Brenda y ahora no la soporto, está metida en todos lados”, comentó una molesta internauta; sin embargo, para la “Matrioshka” la esposa de Mario no es una mujer entrometida, sino que simplemente se trata de un matrimonio muy unido.

“Brenda es la más, son un matrimoniazo , son un gran matrimonio, no le echen hate a Brenda, es lo máximo, Mario está donde está por ella, es un mujerón”, expresó Karime, quien pidió en la entrevista un alto a las críticas y aseguró que ella nunca le ha tenido envidia a “ Mayito ” como muchos sostienen.

“Mayito es mi íntimo, es mi brother, me dio demasiado gusto que ganara”, aclaró la exparticipante de Acapulco Shore para sepultar de forma definitiva los rumores de una supuesta rivalidad entre ella y Mario Bezares.

Como ves, Brenda y Mario Bezares conforman uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de la farándula debido a que siempre se han apoyado en los momentos difíciles pero también en la fama como de la que ahora disfruta “Mayito”, ¡derrochan miel en público!