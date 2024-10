Brenda Bezares reaccionó a las críticas por ‘opacar’ a Mario Bezares después de ganar La Casa de los Famosos México

Hace exactamente una semana, se anunciaba a Mario Bezares como el campeón indiscutible de La Casa de los Famosos México, luego de haber vencido en votaciones a Karime Pindter y Gala Montes, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Este triunfo emocionó profundamente a su familia, quienes desde que ingresó al reality estuvieron respaldándolo desde afuera, una misión que realizó principalmente Brenda Bezares, su esposa, que no ha dejado de compartir su alegría por este logro ni un momento.

Sin embargo, a muchos de los fanáticos del programa ya comenzó a parecerles un tanto “exagerada” su presencia. Al menos así se lo han hecho saber en redes sociales, donde existen opiniones divididas respecto a que pareciera que quiere quedarse con todos los reflectores, una polémica que no pasó inadvertida y de la que se pronunció de manera contundente.

Brenda Bezares respondió a los señalamientos por querer ‘robarse los reflectores’ tras triunfo de Mario Bezares

Después de estar acompañando a “Mayito” durante la gira de medios que protagonizó junto a los otros cuatro finalistas de La Casa de los Famosos México, Brenda Bezares ya se enteró del furor que ha ocasionado su presencia en cada entrevista y dinámica con el team Mar.

Brenda Bezares ha estado acompañando a Mayito en su gira como ganador de LCDLFM Instagram

Durante una reciente conversación con diversos medios, la intérprete de “Demasiado fuerte” fue cuestionada acerca de si realmente cree que está excediéndose con el respaldo que le da a su pareja, con el que recientemente celebró 33 años de casada.

“Nosotros siempre hemos estado juntos y somos un gran team. Creo que la gente no puede soportar que hay amor. No es que yo esté todo el tiempo pegada con él, sino que él es quien me pide que yo esté ahí", aseveró la también presentadora.

Las polémicas de la familia Bezares tras el triunfo de Mayito en La Casa de los Famosos México

Esta no es la primera controversia que acecha a los Bezares desde que Mario se coronó como el ganador de LCDLFM, sino que se suma a las críticas que recibieron en días pasados por supuestamente “burlarse” de Karime Pindter. Esto después de que fueran evidenciados compartiendo contenido en el que se insinuó que el apoyo que recibió la influencer era comprado, algo que hizo enfurecer a sus seguidores y le valió a la esposa e hijos de Mario Bezares múltiples comentarios negativos.