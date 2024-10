Confirman reencuentro de Adrián Marcelo con todos sus compañeros de La Casa de los Famosos México

El próximo domingo 6 de octubre, a las 8:30 p.m., los seguidores de La Casa de los Famosos México podrán disfrutar de la esperada “gala del reencuentro” de la segunda temporada.

En esta emisión, todos los participantes volverán a reunirse para compartir sus experiencias vividas dentro del reality show y, además, podrán recibir premios por su participación.

Uno de los puntos más intrigantes para la audiencia es la posible participación de Adrián Marcelo, quien dejó la competencia de manera anticipada tras verse envuelto en varios escándalos que marcaron su paso por la casa.

Aunque hasta el momento su asistencia no ha sido confirmada oficialmente por la producción del programa, uno de sus excompañeros asegura que el regiomontano estará presente en el reencuentro.

Luis ‘Potro’ Caballero, el tercer eliminado del reality, reveló en el más reciente episodio de su canal de YouTube que se había comunicado directamente con Adrián Marcelo, quien le confirmó su asistencia.

“Ya hablé con Adrián.Le manda saludos a toda la gente, a toda la audiencia de ‘el Potrero’. Ya me dijo que sí va a venir. Ya no es una especulación, es una realidad. Sí, va a venir. A mí me dará mucho gusto verlo este domingo”, expresó ‘Potro’ en su video.

La incertidumbre sobre si Adrián Marcelo estaría presente en la gala ha sido motivo de debate entre los seguidores del programa, en especial por su salida abrupta.

Sin embargo, otro indicio que apunta a su participación es una frase que él mismo dejó caer durante la rueda de prensa del ‘team mar’, en la que comentó: “Nos vemos pronto”. Esto ha sido interpretado por muchos como una confirmación velada de que estará presente en el programa.

Con esta gala del reencuentro, La Casa de los Famosos México promete cerrar con broche de oro su segunda temporada, ofreciendo a la audiencia un vistazo final de los momentos más intensos y emocionantes que vivieron sus participantes, con la incógnita aún latente de qué dirá Adrián Marcelo si efectivamente se presenta.