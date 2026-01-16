Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras preguntas sobre sus propias polémicas de ABUSO

“Vivo en una burbuja”.

El caso Julio Iglesias ha trastocado todos los ámbitos y personalidades, pero principalmente a los intérpretes. Esto debido a la demanda que interpusieron dos mujeres que trabajaron para él y que lo acusan de presunta agresión y abuso sexual.

Apenas hace unas horas, el cantante español rompió el silencio y respondió con un comunicado en sus redes sociales.

“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, se lee.

“Esas acusaciones son absolutamente faltas y me causan gran tristeza”.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, insistió Julio Iglesias.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

elDiario.es y Univision Noticias investigaron los testimonios y habían intentado obtener la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto, antes de publicar la noticia, pero no quiso responder a ninguna de las preguntas.

¿Cómo se desmarcó Kalimba del caso Julio Iglesias?

Ante las acusaciones de presunto abuso sexual en las que se le ha señalado en el pasado también al cantante, el exOV7 se expresó.

Y es que Kalimba fue vinculado a proceso en 2024 por la denuncia que emitió la cantante Melissa Galindo luego de asegurar haber sido víctima, en dos ocasiones, de tocamientos indebidos por parte del famoso, cuando trabajó con él en uno de sus conciertos en Monterrey.

Recordemos que no es la primera vez que Kalimba enfrenta problemas de esta índole, en 2011 fue detenido y posteriormente encarcelado por la supuesta agresión sexual en contra de Daiana Guzmán (entonces menor de edad).

Aunque permaneció en prisión durante siete días, fue puesto en libertad pues no se encontraron elementos suficientes para condenarlo.

En medio de la promoción de su gira K20 con la que celebrará dos décadas de trayectoria, Kalimba fue cuestionado por el caso Julio Iglesias.