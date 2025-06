Julián Gil confesó que una de sus exnovias lo engañó con un famoso galán de telenovelas: ¿quién fue?

En el reality “Secretos de parejas”, Julián Gil ha mostrado una faceta mucho más sensible y transparente a lo que aparenta ante los reflectores. Y como parte de esta apertura, se ha atrevido a hablar de temas que lo marcaron de alguna manera, como los engaños que vivió junto a Ximena Duque, con la que habría tenido un romance por poco más de un año que se terminó por la dolorosa traición con otro de sus colegas.

Julián Gil expuso la infidelidad de Ximena Duque y aseguró que le pusieron el cuerno con Carlos Ponce

Durante una ronda de confesiones en este reality donde comparte cámaras con figuras como Poncho de Nigris, Sury Sadai y Bárbara de Regil, Julián Gil reveló que la razón que lo obligó a terminar definitivamente con Ximena Duque, fue porque ella lo habría engañado con Carlos Ponce. De acuerdo con los dichos del histrión, todo pasó en una temporada que tuvo mucho trabajo, pues por estar tan ocupado se dio el escenario perfecto para que su entonces pareja se fijara en alguien más.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Pasó que me tocó irme a España, para protagonizar una serie, y estando ahí empezó a fracturarse un poquito esta relación. Cuando regreso de España, me toca empezar a trabajar en otra novela, y ya llegando de Miami, pues me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó.

Tras descubrir la traición de su exnovia, el villano de “Por amar sin ley” habría tenido un enfrentamiento con su “rival de amores”, pues mientras trataba de asimilar lo que pasó, recibió una llamada de Ponce, presuntamente para reclamarle por estarse entrometiendo entre ellos.

“Él me llama para reclamarme, que porque yo la estaba buscando a ella. Y yo le dije ‘no, a ver espérate. Te voy a decir una cosa: primero que nada, quiero que sepas que el que se metió en esta relación fuiste tú’”, recordó, mencionando que este fue el punto de quiebre definitivo y ya no hubo manera de recuperar la confianza, por lo que terminaron separándose. Y aunque no dio fechas, se sabe que las cosas habrían transcurrido antes de que él se reencontrara con Marjorie de Sousa, relación que también terminó de manera poco amigable.

¿Quiénes fueron todas las exnovias de Julián Gil?

El actor argentino no solo es un galán en la pantalla chica, pues en la vida real también ha tenido varios romances conocidos públicamente. De acuerdo con la información disponible y lo que él mismo ha contado, además de Ximena Duque, otras novias de Julián Gil que fueron conocidas son: Viviana Serna, Ana Lorena Sánchez y Marjorie de Sousa, con la que tiene un hijo; también se le vinculó sentimentalmente con Danna García, pero todo quedó en rumores.

La última en la lista es Valeria Marín, la joven periodista que enamoró a Julián Gil y se convirtió en su esposa apenas en diciembre de 2024, fecha en la que decidieron iniciar una vida juntos y, tal como han compartido anteriormente, pronto podrían dar el siguiente paso para convertirse en padres.