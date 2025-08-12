Suscríbete
¿Cazzu demandará a Nodal? Habló de la pensión alimenticia para su hija: “Es lo que él considera justo”

¿Se vienen problemas para el esposo de Ángela Aguilar?

August 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
cazzu nodal espia

Christian Nodal y Cazzu

Instagram

Cazzu volvió a México y provocó gran alboroto en su arribo al Aeropuerto Internacional de la CDMX.

La argentina se encuentra en el país para la presentación de su libro “Perreo”, mismo que ha roto récords de venta gracias a sus fans mexicanos.

Antes de que se hiciera un zafarrancho, decidió detenerse y hablar con la prensa, y fue entonces que habló del padre de su hija, Christian Nodal.

¿Demandará a Nodal por pensión alimenticia?

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero bueno, es lo que él considera justo”, dijo Cazzu sobre el dinero que Christian Nodal aporta por concepto de pensión alimenticia para su hija Inti.

Una reportera le preguntó si entonces planearía demandarlo para buscar que un juez le otorgue una pensión alimenticia justa, pero la respuesta de Cazzu fue contundente.

“A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme y mantener a mi hija; tengo el potencial de trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

“Una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía ese camino”, confesó.

Por el momento no hay información confirmada por los artistas sobre la cantidad que da Nodal como pensión alimenticia, pero algunos medios especulan que ronda en algunos miles de dólares.

@tvynovelas

Cazzu volvió a México y en el aeropuerto respondió si está dispuesta a entablar una batalla legal con #ChristianNodal por una pensión alimenticia más justa para su hija Inti. 📹 Edson Vázquez #cazzu #famosos #parati #chismes

♬ sonido original - TVyNovelas

Cazzu habló sobre problemas con el dinero

Hace tiempo, durante una entrevista en un podcast argentino, Cazzu admitió que rompió el contrato de alquiler del departamento donde vivía con su hija Inti porque los gastos eran insostenibles.

“No podía seguir pagando… esto está carísimo”, dijo la cantante, lamentando incluso haber sido discriminada por su apariencia al buscar nuevos espacios para vivir.

Siempre ha sido clara sobre que su relación con Nodal es cordial y basada únicamente en comunicación por el bienestar de su hija, sin rencores ni conflictos legales abiertos.

Cazzu
 CHRISTIAN NODAL pensión alimenticia
