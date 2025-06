Yuri criticó la actuación de Belinda en ‘Mentiras, la serie’ y reveló si le gustó cómo interpretó sus canciones

A menos de dos semanas de su estreno a nivel global, “Mentiras, la serie”, se ha convertido en una de las producciones más exitosas de este 2025. Y además de las buenas reseñas por el público y críticos, Yuri se dio a la tarea de evaluar la interpretación de Belinda, quien le dio voz a varias canciones que en su momento la catapultaron al éxito.

Yuri dio sus primeras impresiones de Belinda en ‘Mentiras, la serie’

Durante una reciente plática para las cámaras de “Venga la Alegría”, Yuri habló de Belinda y la manera en que cantó algunos de sus mayores éxitos, como “Detrás de mi ventana” y “Amiga mía” en “Mentiras, la serie”. Y al ser cuestionada sobre si le gustó el tono que le dio a estos temas que fueron tan importantes para su trayectoria, no tuvo reparo en admitir que si bien es distinto a lo que ella hace, le parecieron bien logrados.

“Me gusta, me gusta Belinda, ella tiene otra forma de cantar, tiene su estilo. Y cuando me dijeron que estaba cantando ‘Detrás de mi ventana’, dije: ¿y en mi tono? Qué vieja tan arriesgada de verdad, qué bárbara. Y ya cuando me lo pasaron los fans y lo escuché, pensé que lo hace muy bien. Es su estilo, que es diferente al mío, pero lo hace bien”, mencionó la artista.

De esta manera, Yuri dejó claro que además de que no se fija en las comparaciones entre su trabajo y el de Belinda, sí tiene una buena impresión de estas versiones. Al grado de que cuando fue cuestionada sobre qué calificación le daría a su colega, afirmó que sería un rotundo “10", mérito que “Beli Belika” se ganó también con su imponente voz en temas de Daniela Romo y Amanda Miguel.

¿Qué piensa Yuri de la faceta de Belinda como actriz y cantante?

En cuanto a qué opinión le merece este trabajo hecho por la intérprete de “Egoísta” y cómo fusionó la actuación con el canto, Yuri recalcó que siente un profundo respeto por Belinda a nivel profesional, pues no tienen una relación más allá. Aun así, considera que con el papel de “Daniela” en “Mentiras, la serie”, no hizo más que demostrar el nivel que tiene y respaldar que brilla con su estilo propio.

“La verdad que muy bonita, ella no es mi amiga, es mi compañera, la he visto una o dos veces. Pero sí, me encantaría decírselo cara a cara. Está estupendo, actuó muy bonito. Aquí está demostrando que tiene voz y que se defiende a su estilo”, concluyó la participante de “Juego de Voces”.