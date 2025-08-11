Suscríbete
Famosos

Adrián Marcelo causa indignación al llamar “enano” de forma despectiva a Abelito

Adrián Marcelo, conocido por su humor ácido, volvió a encender polémica al referirse despectivamente a Abelito como “enano” tras su éxito en La Casa de los Famosos México.

August 11, 2025 • 
Luz Meraz
Adrian-Marcelo-Abelito(1).png

Adrián Marcelo lanza comentario ofensivo contra ganadores de La Casa de los Famosos y le dice “enano” de forma despectiva a Abelito.

Instagram

El creador de contenido regiomontano, Adrián Marcelo, encendió nuevamente las redes tras una transmisión donde no se contuvo: al mencionar a ganadores anteriores de La Casa de los Famosos, incluyó a Abelito con comentarios hirientes basados en su estatura, desatando una fuerte ola de críticas por sus palabras ofensivas.

“Sigue un enano de ganarla”
Adrián Marcelo

En el video que circula en TikTok y X, Marcelo se refiere a los triunfadores anteriores del reality como un señor con tetas y exconvicto, asegurando que ahora toca que la gane un enano.

“Ya la ganó un señor con tetas, ya la ganó un exconvicto, sigue un enano de ganarla. ¿Sí o no?”, preguntó a los asistentes.

Después intenta matizar su comentario, pero solo empeora: “No es enano, Abelito es liliputiense porque los enanos están feos, hay que decirlo. Él es una persona como tú o como yo pero en versión chiquita”.

@vaniylp

Adrián Marcelo asegura que Abelito será el que gane la casa de los Famosos México 3 #lacasadelosfamosos #adrianmarcelo #lacasadelosfamososmx #monterrey #abelito #elabelito

♬ Pesao - Santa Estilo

Redes en reaccionan y él ni hace caso

El comentario prendió fuego en redes: hashtags como #ConAbelitoHastaElFinal y #AbelitoMereceRespeto aparecieron de inmediato en X.

Usuarios cuestionaron tanto la valentía del comentario como su carencia de empatía hacia diversidad física. Otros dijeron que Adrián Marcelo solo se hace notar hablando de La Casa de los Famosos porque su carrera está en declive. A la fecha, el conductor no ha ofrecido disculpa pública por su falta de respeto y parece que ni le preocupa.

No es la primera vez que Adrián Marcelo se coloca en el ojo del huracán. Su paso por La Casa de los Famosos México ya estuvo salpicado de enfrentamientos duros con Gala Montes y Arath de la Torre, y su renuncia abrupta dejó abierta la titularidad como “villano” del show, luego de que múltiples marcas salieran del reality por sus impertinencias y groserías. Desde entonces, ha hecho parodias, ironías y comentarios que siempre mueven los termómetros del escándalo

Adrián Marcelo respira polémica: sus frases ofensivas hacia Abelito ya no son parte de un guion, sino un reflejo de una personalidad que genera rechazo tanto dentro como fuera del programa.

Leé más
La Casa de los Famosos Méxicos 2
Famosos
Quiénes son los sentenciados a expulsión en la octava semana de La Casa de los Famosos México
September 11, 2024
 · 
Otto Rojas
nominados casa famosos reacciones
Famosos
¡Fuerte! Así reaccionaron los nominados de la octava semana en La Casa de los Famosos México
September 11, 2024
 · 
Andrea Ávila
la casa de los famosos méxico 2024
Famosos
Así van las votaciones para el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México
September 14, 2024
 · 
Otto Rojas
Kristina Joksimovic fue asesinada por su esposo.jpg
Viral
Conmoción por la trágica muerte de una aspirante a Miss Suiza: su marido la hizo puré en una licuadora
September 12, 2024
 · 
Judith Martínez

Abelito Adrián Marcelo La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lupita-ernesto-dalessio.jpg
Famosos
Ernesto D’Alessio aplaude el último rugido de la Leona Dormida, su madre, Lupita D’Alessio
August 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Valentina Gilabert
Famosos
Valentina Gilabert se reconstruye tras perdonar a su agresora: "¡Hay que ser más humanos!”
August 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
facundo-aldo.jpg
Famosos
¿Castigaron a Facundo? Esto le dijo La Jefa de La Casa de los Famosos México por broma pesada vs. Aldo
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Abelito gimnasio.jpg
Famosos
Así ejercita Abelito los músculos que Ninel Conde le chuleó
August 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis y ninel.png
Famosos
¿Falso o sincero? Alexis Ayala revela la verdad detrás de su frase: “buscaré algo de valor en lo que dices”
El actor respondió con esa frase a los posicionamientos en LCDFM e hizo recordar lo que Mayito decía: “Interesante punto de vista”
August 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
eliminación casa de los famosos dos.jpg
Famosos
Segunda eliminación de La Casa de los Famosos México: ¿Quién se fue y qué cara puso?
Los posicionamientos fueron más duros y las votaciones del público se desbordaron: casi 11 millones de votos
August 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea-segunda-gala-eliminacion.jpg
Famosos
Galilea Montijo luce un elegante vestido en la segunda eliminación de La Casa de los Famosos
La conductora eligió un modelo en negro con bisutería plateada para la gala de eliminación de este 10 de agosto
August 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
posicionamiento-10agosto.jpg
Famosos
Los posicionamientos de la 2da gala de eliminación de LCDLFM: “Buscaré algo de valor en lo que me dices”
¿Quién quiere afuera a qué habitante? Así estuvieron los nervios.
August 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero