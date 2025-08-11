Adrián Marcelo causa indignación al llamar “enano” de forma despectiva a Abelito

El creador de contenido regiomontano, Adrián Marcelo, encendió nuevamente las redes tras una transmisión donde no se contuvo: al mencionar a ganadores anteriores de La Casa de los Famosos, incluyó a Abelito con comentarios hirientes basados en su estatura, desatando una fuerte ola de críticas por sus palabras ofensivas.

“Sigue un enano de ganarla” Adrián Marcelo

En el video que circula en TikTok y X, Marcelo se refiere a los triunfadores anteriores del reality como un señor con tetas y exconvicto, asegurando que ahora toca que la gane un enano.

“Ya la ganó un señor con tetas, ya la ganó un exconvicto, sigue un enano de ganarla. ¿Sí o no?”, preguntó a los asistentes.

Después intenta matizar su comentario, pero solo empeora: “No es enano, Abelito es liliputiense porque los enanos están feos, hay que decirlo. Él es una persona como tú o como yo pero en versión chiquita”.

Redes en reaccionan y él ni hace caso

El comentario prendió fuego en redes: hashtags como #ConAbelitoHastaElFinal y #AbelitoMereceRespeto aparecieron de inmediato en X.

Usuarios cuestionaron tanto la valentía del comentario como su carencia de empatía hacia diversidad física. Otros dijeron que Adrián Marcelo solo se hace notar hablando de La Casa de los Famosos porque su carrera está en declive. A la fecha, el conductor no ha ofrecido disculpa pública por su falta de respeto y parece que ni le preocupa.

No es la primera vez que Adrián Marcelo se coloca en el ojo del huracán. Su paso por La Casa de los Famosos México ya estuvo salpicado de enfrentamientos duros con Gala Montes y Arath de la Torre, y su renuncia abrupta dejó abierta la titularidad como “villano” del show, luego de que múltiples marcas salieran del reality por sus impertinencias y groserías. Desde entonces, ha hecho parodias, ironías y comentarios que siempre mueven los termómetros del escándalo

Adrián Marcelo respira polémica: sus frases ofensivas hacia Abelito ya no son parte de un guion, sino un reflejo de una personalidad que genera rechazo tanto dentro como fuera del programa.